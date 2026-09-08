Un şofer de 50 de ani băut bine a intrat cu duba într-un stâlp de iluminat, apoi şi-a continuat drumul

Un șofer de 50 de ani din județul Ilfov a fost prins de polițiști după ce ar fi intrat cu o autoutilitară pe contrasens și ar fi lovit un stâlp de iluminat, în Râmnicu Vâlcea. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 7 septembrie 2026, pe DN 7 - Calea București, în municipiul Râmnicu Vâlcea.

În jurul orei 22:30, polițiștii au fost sesizați că o autoutilitară care circula din direcția Pitești către Sibiu ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi acroșat un stâlp de iluminat, după care și-ar fi continuat deplasarea.

Autovehiculul a fost identificat și oprit în trafic de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea. La volan se afla un bărbat de 50 de ani, din județul Ilfov. Pentru că acesta emana halenă alcoolică, polițiștii l-au testat cu aparatul alcooltest.

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Rezultatul a indicat 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, bărbatul a fost dus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cercetările continuă sub supravegherea unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.