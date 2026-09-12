Satul din Prahova în care s-au mutat zeci de bucureșteni. O casă se vinde cu 28.000 de euro

Sătui de aglomerație, claxoane și ore pierdute în trafic, tot mai mulți bucureșteni își caută liniștea la țară. La mai puțin de 100 de kilometri de Capitală, un sat din Prahova a început să atragă oameni care vor să lase în urmă zgomotul orașului și să se mute într-un loc în care diminețile încep cu liniște și priveliști de munte.

Este vorba de Plaiu, din comuna Provița de Sus. În ultimii ani, mai multe case au fost cumpărate și renovate de bucureșteni atrași de peisaj și de ritmul de viață diferit de cel din Capitală.

Un exemplu este o proprietate aflată chiar la intrarea în sat, scoasă acum la vânzare. Casa are două camere la parter, o terasă generoasă, grădină, magazie și garaj pentru două mașini. Suprafața totală este de aproximativ 340 de metri pătrați, iar proprietarul cere 28.000 de euro.

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Casă la 28.000 de euro

Casa a fost construită în urmă cu aproximativ zece ani și poate fi mansardată sau extinsă. Zona nu are încă rețea de apă curentă, localnicii folosind fântânile, însă există un proiect aprobat pentru introducerea rețelelor de apă și canalizare.

Iar cei care vor să experimenteze viața departe de București pot găsi și locuri de cazare în sat. La Pridvorul lui Viorel, turiștii au la dispoziție o casă tradițională renovată, cu două camere, bucătărie utilată și o capacitate de până la opt persoane, scrie Click.