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Video Momentul în care o femeie de 62 de ani este salvată dintr-o fântână în Suceava. Era în șoc hipotermic

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Editor L.B. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.09.2026, 16:50 | Modificat la 12.09.2026, 16:58

O femeie de 62 de ani a căzut, sâmbătă după-amiază, într-o fântână dintr-o gospodărie din localitatea Dealu, comuna Zvoriștea. Aceasta a fost salvată de pompierii militari, potrivit ISU Suceava.

La locul intervenţiei, militarii s-au deplasat cu două autospeciale și cu echipajul SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă). Cu ajutorul echipamentului specific, salvatorii au coborât la victimă, care se afla în fântână, la o adâncime de aproximativ 10 metri, pentru a o aduce pe femeie la suprafaţă.

"Persoana a fost asigurată şi extrasă în siguranţă la suprafaţă, de unde a fost preluată de către echipajul SMURD TIM. Personalul medical a stabilizat victima, o femeie în vârstă de 62 de ani, aflată în şoc hipotermic", au precizat reprezentanţii ISU Suceava.

Ulterior, femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Suceava pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

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L.B.
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