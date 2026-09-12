Copil de 4 ani din Târgu Jiu, în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el. Elicopterul SMURD, chemat

Un copil de 4 ani din Târgu Jiu a ajuns la spital, în stare extrem de gravă, după ce un dulap a căzut peste el. Copilul a fost transferat de urgenţă la Bucureşti.

Copil de 4 ani din Târgu Jiu, în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el. A fost chemat elicopterul SMURD - Hepta

Un băieţel de 4 ani din Târgu Jiu a ajuns de urgenţă la spital, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă. Peste copil a căzut un dulap şi l-a lovit direct în cap.

Micuţul se afla în grija bunicilor

Copilul a suferit un traumatism cranian, iar medicii din Târgu Jiu au luat decizia de a-l transfera cât mai rapid la spitalul "Marie Curie" din Bucureşti. În acest sens a fost chemat un elicopter SMURD, potrivit pandurul.ro.

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Cazul a fost prezentat pe grupurile de Facebook şi a stârnit o emoţie uriaşă. Oamenii s-au mobilizat şi au transmis mesaje de încurajare familiei. În momentul producerii incidentului, băieţelul se afla în grija bunicilor. Potrivit unor informaţii, micuţul s-ar afla în comă.