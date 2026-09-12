Angajaţii străini sunt mai ieftini decât noi. Şi mai dispuşi să lucreze ore suplimentare şi să facă munci pe care noi le considerăm sub nivelul nostru. Un muncitor din Asia costă undeva la 80% din cât costă un român pe același post, iar economia poate ajunge uneori şi la 40 la sută. De aceea nici nu e de mirare că tot mai mulți angajatori din România îşi caută oameni în Nepal, Sri Lanka sau India.

Mingma Sherpa a păşit prima oară în România acum un an. De atunci, lucrează vânzătoare într-o patiserie din Bucureşti.

Mingma Sherpa: Avem merdenea, pateuri, strudel cu mere, brânză dulce. Vând produsele şi îi mai ajut pe colegii mei.

Reporter: De ce ai venit aici?

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Mingma Sherpa: Ca să câştig bani, să-mi ajut familia din Nepal.

Fernando şi-a adus deja şi soţia aici. Ea este casier într-un supermarket, el ajutor de bucătar.

"Am mers la câteva agenţii şi am aplicat pentru locuri de muncă din România. Pregătesc pizza, salată, feluri principale şi desert", a spus Fernando Dhanushka, ajutor de bucătar.

Salarii de două ori mai mari decât în țările de origine

Pentru acelaşi job, în Sri Lanka, ar fi primit cel mult 300 de dolari.

Reporter: Salariul tău aici e?

Fernando Dhanushka: Mult mai mare.

Reporter: Dublu?

Fernando Dhanushka: Da.

"Fac aici mai mulţi bani decât în ţara mea. Primesc şi tips-uri aici. Bacşişul primit e chiar mare. În Nepal salariul e de doar 150 de euro. Aici primesc 400. E chiar mare aici", a spus Nirmala Rai, angajată restaurant.

Cât costă recrutarea unui angajat din Asia și ce cheltuieli au patronii

Pentru angajatori, muncitorii străini sunt, de multe ori, o gură de aer. Principalul motiv? Sunt mai ieftini.

"Undeva la 80% din cât ar trebui să plătim un angajat român. Cam acestea sunt costurile, pt locaţia noastră. Vin pe salariul minim. Şi în funcţie de pregătirea pe care le-o oferim şi rezultatele acestora, le mai creştem salariul între 10 şi 30-40%, în timp", a afirmat Petre Ivan, proprietar restaurant.

Dar economiile pot ajunge şi la 40%. Românii cer salarii mai mari, pentru un program de 8 ore. Un nepalez lucrează şi 10-12 ore, pe salariul pe care românul îl refuză.

"Aceştia rămân mai mult timp la locul de muncă. Cum lucrătorii români erau apreciaţi în trecut, în Europa de Vest, la fel am ajuns acum în România. Este o ţară care oferă suficient de multe oportunităţi pentru lucrători care vin din ţări cu putere de cumpărare semnificativ mai mică", a spus Christian Năsulea, profesor de economie.

Pentru a aduce un angajat străin, o companie plăteşte către agenţia de recrutare între 500 şi o mie de euro. E drept, patronul se înhamă şi la alte cheltuieli.

"Le asigurăm atât cazare cât şi una-două mese pe zi, în funcţie de programul acestora", a spus Petre Ivan.

Costurile sunt însă recuperate rapid. Pentru acest an, autorităţile române au aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini.