Este perioada în care fructele s-au copt, se culeg, iar din ele se pregătesc adevărate delicatese. Într-o localitate din judeţul Mureş a început culesul prunelor, iar gospodinele prepară tradiţionalul magiun la ceaun. Secretul este transmis din bătrâni, iar procesul...de durată. Însă, rezultatul este un desert fără zahăr pe care specialiştii îl consideră numai bun pentru sănătate.

În localitatea mureşană Orşova, pregătirea magiunului e aproape un ritual. Însă, până la momentul în care ajunge să clocotească şi să fie gata pentru borcane e drum lung.

Totul începe din livadă. Doamna Floarea culege singură prunele din curte. Apoi, începe greul. Prunele se curăţă de sâmburi şi se pun la foc în ceaun. Timp de 5-6 ore, trebuie amestecat încontinuu.

"Dacă se face pe încetul, nu se prinde de fund, este mai bună. Bunicile noastre, înainte, făceau dulceaţa o zi, două, trei. Amestecăm să vedem ce consistenţă are, începe să se îngroaşe şi să se schimbe culoarea, să se facă mai închisă. După ce este fiartă şi gata, punem în borcane. Se vede că este grosuţă, este fiartă", spune gospodina.

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Reţeta secretă păstrată din bătrâni

Rezultatul? Un deliciu bio, fără zahăr, care rezistă mult timp. Se serveşte fie pe pâine, fie ajunge ingredient în alt desert - plăcinta.

"Am făcut dulceaţă de prune, a fost musai să facem şi o cocă cu prune. Asta este tradiţia la noi, când, se face silvoiul", mai spune gospodina.

În piaţă, tarabele sunt pline de prune în această perioadă, iar un kilogram costă între 4 şi 6 lei.

"Da, sigur că da, fac silvoiţă. numai din prune, de preferat, ar fi, dacă găsesc, bistriţene. Cea mai bună perioadă, acum, jumătatea lunii septembrie", spun gospodinele.

Prunele sunt bogate în antioxidanţi şi ajută la o digestie mai bună, dar şi la reducerea nivelului de colesterol.