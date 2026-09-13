Video "Am crezut că a explodat butelia". Dronă prăbușită la mai puțin de 500 de metri de case, în Suceava
Razboiul hibrid al Rusiei e tot mai agresiv in Romania. De data aceasta, localnicii din județul Suceava au trecut prin momente de panică după ce o dronă a explodat la doar câțiva metri de casele lor. Aparatul de zbor a traversat două state vecine și județul Botoșani înainte de a ajunge în Suceava. După impact, aceasta a luat foc pe un câmp, iar resturile au ajuns aproape de zonele locuite. O femeie a fost rănită, iar o casă - avariată. Incidentul vine la doar câteva zile după cel de marți, când o altă dronă a intrat pe teritoriul României și a explodat ulterior peste graniță, în Republica Moldova.
Drona a traversat mai întâi spaţiile aeriene ale Ucrainei şi Republicii Moldova. Apoi, aparatul de zbor a ajuns la noi, în nord-estul ţării. La ora 16:20, drona a fost detectată deasupra localităţii Ştiubieni, în Botoşani unde a fost emis şi un mesaj RO-ALERT. Armata a trimis două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, însă piloţii nu au reuşit să o doboare. Astfel şi-a continuat traseul spre judeţul Suceava.
"În urma unui apel primit pe 112 de la un cetăţean care semnala faptul că un obiect neidentificat ar fi căzut într-un lan de porumb de pe raza localităţii Botoșanița Mare, comuna Calafindești, echipajele pompierilor militari şi alte mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne> s-au deplasat în zona indicată pentru efectuarea recunoaşterilor", a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.
"Am crezut că a explodat butelia"
Specialiştii ajunşi la faţa locului au securizat zona pentru ca oamenii să nu se aproprie şi să poate cerceta amănunţit locului impactului.
În urma prăbuşirii, drona a explodat şi a luat foc. În jur s-a format şi un crater cu diametrul de 1 metru și o adâncime de 30 de centimetri.
"S-a auzit până în Calafindești, undeva la vreo 3 kilometri. Ca un fel de bubuitură". "Am auzit mereu Brăila, Galaţi. Acolo, dar aici nicidecum. Dacă îmi bătea inima, m-am dus şi-am luat o linguriţă de zahăr...vă daţi seama", spun oamenii.
Drona s-a prăbușit la mai puţin de 500 de metri de locuinţe. Impactul a avariat o locuinţă şi a rănit uşor o femeie.
"Când am ajuns acolo...prăpăd. În partea asta a spart geamul, la vecina cealaltă, lângă fratele meu, i-a venit o bucată pe mână. Ea a căzut aici şi uite unde a mers. A căzut şi a mers mai...Deci au rămas bucăţi din aripă.
Da". "M-am speriat, doar aşa de tare a trăznit, aşa de tare...că pământul sub picioare s-a scuturat. Eu am crezut prima dată că a explodat butelia", spun oamenii.
Ultimul incident cu drone a avut loc pe 8 septembrie. O dronă Shahed a intrat în România și a zburat circa 30 de minute deasupra județelor Iași și Vaslui, apoi s-a întors și s-a prăbușit în Republica Moldova. Drona ar fi urmărit avionul lui Volodimir Zelenski.
Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism. ➜