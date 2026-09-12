Ies la iveală noi detalii despre ultimele ore din viaţa generalului Dorin Ioniţă, găsit fără viaţă într-un garaj din Prahova, cu pistolul lângă el. Femeia pe care o agresase cu doar câteva ore înainte îi fusese colegă în Armată. Sursele Observator spun că cei doi aveau o relaţie de şapte ani, iar soţia generalului ar fi ştiut situaţia. Fostul ofiţer va fi înmormântat, cel mai probabil, fără onoruri militare.

Relaţia dintre generalul Dorin Ioniţă şi femeia pe care a bătut-o nu era una recentă. Potrivit surselor Observator, cei doi se cunoşteau de un amar de vreme şi fuseseră colegi la Comandamentul Forţelor Întrunite, structură a armatei române pe care ofiţerul a condus-o timp de mai mulţi ani. Mai mult decât atât: soţia generalului ar fi ştiut de relaţia extraconjugală, iar cele două femei s-ar fi cunoscut. În seara agresiunii, generalul ar fi ajuns aici cu maşina familiei, dar nu conducea el. La ora 20:17, femeia cu care avea o relaţie extraconjugală a sunat la 112 şi a reclamat că a fost bătută cu pumnii şi picioarele. Poliţiştii au constatat că se afla în pericol şi au emis un ordin provizoriu de protecţie. Timp de cinci zile, generalul nu avea voie să se apropie la mai puţin de 200 de metri de ea.

Dorin Ioniţă a ocupat funcţii importante în Armata Română

Surse din poliţie spun că interdicţia viza atât locuinţa, cât şi locul de muncă al victimei, acelaşi Comandament al Forţelor Întrunite. La ora 1:24, soţia a sunat la Poliţie. Nu mai reuşea să dea de general, care plecase de acasă cu un pistol deţinut legal. Potrivit surselor Observator, apropiaţii au continuat să-l sune până când telefonul nu a mai putut fi contactat, probabil pentru că rămăsese fără baterie. Fostul ofiţer figura ca deţinător legal a trei arme. Pistolul Glock cu care plecase de acasă, dar şi două puşti de vânătoare, ridicate de poliţişti în cursul nopţii de la locuinţa sa. Trupul fără viaţă al bărbatului a fost găsit spre dimineaţă în Păuleşti, Prahova, la o proprietate a familei.

Articolul continuă după reclamă

Dorin Ioniţă a ocupat funcţii importante în Armata Română: a condus Comandamentul Forţelor Întrunite, a avut misiuni in Congo şi Iraq şi a coordonat inclusiv Parada Militară de 1 Decembrie. După pensionare, a continuat să lucreze drept consilier, într-o firmă privată care activează tot în domeniul apărării. "Ofiţerii de carieră sunt cunoscuţi prin prisma faptului că au nevoie de control absolut, in viata lor personală. Pe de altă parte acumulează f multa furie, frustrari, fiind tot timpul la ordin, cu viata pe masa. Aceste frustrari se stragn si in anumite momente pot debusa in forme destul de grave", a declarat Constantin Cornea, psiholog.

Dacă ancheta confirmă varianta sinuciderii, atunci Dorin Ioniţă nu va fi înmormântat cu onorurile militare cuvenite gradului pe care l-a deţinut până în 2023.