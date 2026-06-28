Accident grav în Galați. Un bărbat de 61 de ani a ajuns de urgență la spital, după ce a fost lovit de un autoturism al cărui șofer a încercat să evite o autoutilitară care ar fi efectuat o depășire neregulamentară. Șoferul autoutilitarei, un bărbat de 41 de ani, și-a continuat drumul fără să oprească la locul accidentului. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că o autoutilitară, condusă de un bărbat în vârstă de 41 de ani, din localitatea Independența, județul Galați, care se deplasa din direcția municipiului Galați către municipiul Tecuci, ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară, fără să se asigure corespunzător, în condițiile în care un autoturism condus de un bărbat de 70 de ani, din orașul Rovinari, județul Gorj era deja angajat în depășirea sa.

Pentru a evita impactul cu autoutilitara, conducătorul autoturismului ar fi virat brusc spre stânga, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un scuter staționat pe acostament, pe care se afla un bărbat de 61 de ani, din comuna Șendreni, județul Galați.

Conducătorul autoutilitarei și-a continuat deplasarea, fără a opri la locul producerii evenimentului rutier.

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În urma impactului, conducătorul scuterului a fost rănit și preluat de un echipaj medical, fiind transportat la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest și cu aparatul din dotare pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Ulterior, polițiștii au identificat conducătorul autoutilitarei, acesta fiind testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul din dotare pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. Totodată, i-au fost recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a eventualei prezențe în organism a alcoolului sau a substanțelor interzise.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.