Au apărut imagini de la accidentul din urmă cu o săptămână, când o fetiţă de opt ani a fost lovită în plin de un autoturism în Tecuci, judeţul Galaţi. Copila aflată pe bicicletă s-a angajat în trecerea străzii, fără să se asigure. A fost luată în plin de un şofer, care se urcase băut la volan.

Fetiţa a fost transportată la spitalul din Tecuci chiar de şoferul care a lovit-o, ulterior fiind preluată de o ambulanţă şi dusă la spitalul de urgenţă pentru copii din Galaţi.

Ce spun poliţiştii

La data de 17 iunie 2026, în jurul orei 17:05, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au intervenit la un eveniment rutier produs pe strada Ștefan cel Mare, din comuna Matca, județul Galați, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

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Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism, ar fi surprins și accidentat o minoră, în vârstă de 8 ani, tot din Matca, care ar fi traversat strada pe bicicletă.

În urma impactului, minora a fost rănită și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. În consecință, acestuia i-au fost recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și dispunerea măsurilor legale care se impun.