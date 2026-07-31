Grindeanu contestă legitimitatea guvernului interimar de a decreta stare de alertă la nivel naţional

Guvernul interimar a decretat stare de alertă la nivel naţional în sectorul energetic. De asemenea, un braţ al Dunării va fi deviat pentru a asigura funcţionalitatea Reactorului 2 de la Cernavodă. Sorin Grindeanu contestă aceste măsuri.

Preşedintele PSD a precizat că situaţia este una complicată şi nu contestă efectiv măsurile luate, ci legitimitatea unui guvern interimar de a lua asemenea decizii.

România va importa energie electrică din Ucraina

"E clar că trebuie gestionată, dar nu nerespectând legea. Indiferent de cât de bună este intenția, trebuie să respecți legea și să te afli în limitele date de Constituție.Nu am nimic împotrivă, dacă sunt în competențele legale ale unui guvern demis. Aici nu e vorba de intenție, de neintenție, de chestiuni de acest tip, ci de a respecta legea. Nu e o situație simplă. Chiar deloc. Având în vedere că și țările din jurul României, de unde importăm în orele de vârf, au anumite probleme sau că centralele lor nucleare au intrat într-o situație similară celei din România, situația nu e simplă", a declarat Sorin Grindeanu.

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Într-o conferinţă de presă ce a urmat şedinţei de Guvern în care au fost luate aceste decizii, Ilie Bolojan a declarat că România va importa energie electrică din Ucraina. De asemenea, Bolojan a făcut apel către consumatorii casnici, precum şi către cei industriali să fie mai ponderaţi în orele de vârf.