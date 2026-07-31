Suntem în Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de primenire sufletească pentru credincioșii ortodocși. Şi e un post mai uşor de ţinut, pentru că e mai scurt, şi mai şi pică în plin sezon al legumelor și fructelor proaspete. Cei în pană de idei au la îndemână rețelele de socializare, pline, în aceste zile, de rețetele de post, rapide și ușor de preparat.

"Doi morcovi, un pătrunjel, un păstârnac şi o ţelinucă aşa. O ciorbă, o tocană până în zece lei, e perfect. De 10 lei mai luaţi şi nişte verdeţuri", a spus o vânzătoare.

Dacă locuieşti în provincie, cu doar câţiva lei îți poți pregăti acasă o porție zdravănă de mâncare de post. De fapt, din 20 de lei cumperi suficiente legume cât să faci două feluri, pentru toată familia.

Postul de vară, mai uşor pentru buzunar

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"Este şi un post prietenos cu buzunarul. Suntem în plin sezon de fructe şi legume româneşti, cu o producţie bună, preţurile sunt mici: 4 lei kg de roşii, 3 lei kg de castraveţi. Dacă mai punem şi o ceapă verde, cu doar 10 lei facem o salată mare pentru toată familia. Dacă vrem şi o mâncare de dovlecei, nu vom plăti prea mult, costă 1 leu bucata", transmite Clara Mihociu, reporter Observator.

Janeta ține toate posturile de peste an, însă recunoaște că postul din timpul verii este, de departe, cel mai ușor. Piețele sunt pline de legume și verdețuri proaspete, iar varietatea ingredientelor îi permite să gătească preparate gustoase, fără să cheltuiască prea mult.

"Toate posturile sunt ușoare dacă le faci din suflet. Am venit să-mi cumpăr produse pentru începutul postului. Am un pepene galben, mi-am luat roșii, afine, acum caut să-mi iau niște prune", a declarat Janeta.

"Numai eu fac piaţa şi atunci trebuie să ştiu cât e colo, cât e colo. După buzunarul fiecăruia. Când mă duc într-o piaţă, parcă aş fi acasă la mine. Întâi mă plimb, văd, mă distrez şi după aia mă hotărăsc...", a adăugat altă persoană.

Reţelele sociale, sursă de inspiraţie pentru mesele de post

Când rămânem fără inspirație în bucătărie, rețelele de socializare pot fi o sursă nesfârșită de idei. Unul dintre cele mai populare preparate ale momentului este dovleacul pane tăiat evantai. Bucătarii au adaptat-o rapid și pentru perioada postului, folosind doar ingrediente de origine vegetală, fără să-i sacrifice gustul.

"Le-am tăiat, fâşii. Le-am pus sare şi le-am lăsat vreo 30 de minute să îşi lase zeama. Le dăm prin făină, bine de tot. Aici avem un mix, făcut cu apă, făină, pudră de usturoi şi boia. Şi aici, pentru extra crocant, avem un pesmet special", a explicat bucătarul.

Cât costă două feluri de mâncare la cantină

Meniul zilei vine şi el cu un avantaj în perioada postului: e mai ieftin.

"Pentru meniul zilei facem multe feluri de mâncare: fasole, fasole cu păstăi, dovlecei, vinete, salată de vinete, salate de cartofi. Acum piaţa e plină de legume, de zarzavaturi proaspete, meniul e ieftin, delicios şi la îndemâna oricui să comande", a transmis Adina Vechiu, bucătăreasă.

Două feluri de mâncare de post costă, la cantine, în jur de 30-40 de lei.