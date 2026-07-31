Obiceiurile din familie decid ce ajunge în farfuria copiilor. Avertismentul nutriționiștilor

Cât sunt mici, mănâncă, de principiu, tot ce le punem noi în farfurie. Şi avem grijă să mănânce sănătos, pentru că, instinctiv, ştim că odată ce vor creşte nu vor mai fi la fel de atenţi cu alimentaţia. Îi îndopăm cu legume proaspete, ciorbe, mâncare gătită, fructe de tot felul. Apoi devin adolescenţi. La 15 ani, mai mult de jumătate dintre ei spun că nu le mai plac nici fructele, nici legumele. Adoră, în schimb, dulciurile, gustările sărate și preparatele fast-food. Specialiștii insistă: preferințele alimentare se formează din copilărie, şi tot obişnuinţele din familie au rolul esențial în ceea ce ajunge, în fiecare zi, în farfuria adultului.

Legume proaspete, fructe de sezon: noi le vânăm pe tarabe, ei fug de ele ca de tămâie.

Și cu cât cresc mai mari, cu atât mai clar e că preferințele lor nu prea au de-a face cu mâncarea sănătoasă. Datele arată că doar o treime dintre adolescenți mănâncă zilnic fructe și legume. La 15 ani, mai mult de jumătate dintre ei nici nu vor să mai audă de zarzavat sau de mere.

"Copiii au această problemă mai frecvent decât adulții. E mult mai tentant să mănânci un cartof prăjit, să mănânci o bucată de carne sau alte lucruri cu un gust mai intens, poate cu o altă compoziție", a explicat nutriţionistul Șerban Damian.

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Gustul contează. Iar când copilul descoperă alimentele dulci sau sărate, legumele devin, pur și simplu, neinteresante.

"Când descoperi gustul sărat, te tentează să mergi pe direcția asta, pentru că noi suntem programați să ne placă anumite gusturi", a mai spus Șerban Damian.

"Depinde cum sunt învățați acasă. Eu l-am învățat, dar acum îi plac legumele. Îi plac. Mai mult fast-food-uri. Sunt pe primul loc fast-food-urile", a mărturisit un părinte.

În adolescență, părinții au și mai puțin control asupra alegerilor lor. Copilul își cumpără singur gustarea, își alege meniul și, de cele mai multe ori, preferă ce este rapid și gustos.

"Este foarte important ce se întâmplă în familie. Dacă părinții mănâncă legume la masă, copilul o să învețe acest lucru", susţine Șerban Damian.

"Am două fetițe, una de 10 și una de 8 ani, adică chiar mănâncă legume. Acum chiar sunt la țară, la bunici, și sunt învățate cu legumele din grădină, din piață", a spus un părinte.

În România, 6 din 10 copii cu vârste de până în 14 ani consumă dulciuri zilnic. Un sfert dintre cei care nu au împlinit încă 20 de ani sunt supraponderali.