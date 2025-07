Ora 6 şi 15 dimineaţa. Mii de tineri au luat cu asalt peroanele din Costineşti şi au încercat să se strecoare în primele trenuri care să îi ducă spre cazarea din alte staţiuni. Cei care au reuşit să urce în vagoane s-au înghesuit ca sardinele. Mulţi petrecăreţi au ajuns direct pe plajă.

Orice loc liber s-a transformat în dormitor

"Avem scăunele, ne punem un pic la umbră. Mai dormim şi pe afară".

"Ne scoatem saltelele afară şi dormim afară".

"Am fost în fiecare seară şi ne-am simţit bine. Am venit pe plajă ca să ne bucurăm de vreme", spun tinerii.

La Costineşti nu se numără orele de somn, ci clipele care au rămas până la următorul concert.

"Non stop distracţie, abia dacă am dormit şi noi şi acum dimineaţă la plajă, mâncăm şi festival".

"Stăm până marţi. Am mai rămas o zi in plus pentru că ne place vibe ul de pe litoral şi am zis să mai rămânem".

"Plecăm peste o săptămână două, când nu mai avem bani".

"Mâine, poimâine, vedem noi când plecăm. Asta e ultima problemă", spun tinerii.

Bugetul e însă prima dintre ele

Reporter: Cam cât aţi celtuit zilele astea la mare?

Tânăr: 400 de euro, preţuri de Dubai, puţin mai scump în România.

Tânăr: Extrem de scumpe, eu nu am mâncat nimic în festival, am ales să mănânc în afara festivalului.

Tânăr: Am cheltuit cam 3 milioane de pe card, că în rest mi-am luat mâncare la cazare. Şaorma intră cel mai bine aici.

"Este cel mai aglomerat weekend de până acum. Tinerii au venit în număr destul de mare. Se mănâncă de toate, dar predominante rămân cartofii pai şi paneurile", spune Georgeta Kreici, manager autoservire.

"Tinerii savurează cel mai bine şaorma. Am încercat mai multe produse, dar nu, şaorma mică. Fluxul imediat după festival", spune Şerban Lucian, manager şaormerie.

Dacă cei mai mulţi fac orice să rămână pe litoral, alţii au fost nevoiţi să meargă spre casă.

Acesta a fost cel mai aglomerat weekend de pe litoral - 100 de mii de turişti au fost în toate staţiunile.

