Nervi întinşi la maximum pe Valea Oltului. Cu numai o zi înainte de Anul Nou, oamenii din mii de maşini au rămas blocaţi 4 ore pe drumul din apropiere de Sibiu. Şoferii au acuzat drumarii că nu au intervenit la timp şi au lăsat totul în voia sorţii. Asfaltul a fost şi el acoperit cu gheaţă şi zăpadă. Circulaţia a fost reluată într-un final, dar în condiţii veritabile de iarnă.

31.12.2025

la 31.12.2025 , 10:25

După ore bune în care traficul a fost paralizat, circulaţia a fost reluată abia după lăsarea serii pe Valea Oltului.

Pe DN7, în zona Câineni, traficul a putut să continue abia după ce partea carosabilă a fost eliberată de autocamioanele care au provocat blocajul şi zăpada a fost îndepărtată de pe şoşea. În zona Tuțulești, în schimb, tot pe DN7, şoferii nu au întâmpinat probleme.

Marţi, ninsorile de cod galben au ţinut şoferii în loc, la cozi de 40 de kilometri. Înaintarea a fost greoaie din cauza zăpezii care acoperise şoseaua.

Pe DN 7 traficul a fost îngreunat după ce trei autocamioane de mare tonaj au rămas blocate pe carsoabil din cauza unor defecţiuni tehnice, lucru ce a dus la timpi şi mai mari de aşteptare.

Un şofer a parcurs în 3 ore şi 15 minute un drum de 41 de kilometri între două localităţi din Vâlcea, iar maşina de deszăpezire a rămas şi ea blocată în aglomerație. Nu a fost singurul care a petrecut penumultima zi din an prins în ambuteiaje.

"Am plecat pe soare şi am ajuns pe ninsoare. Cred că stăm de aproape o oră şi nu se mişcă nimic", a spus un şofer.

"GPS-ul îmi mai arată cinci ore şi 37 de minute, dar asta mai de mult. Mai creşte, mai scade, dar ţinând cont că stăm pe loc, poate chiar şi mai mult de cinci ore şi jumătate", a precizat un alt şofer.

Supăraţi, şoferii i-au acuzat pe drumari că nu au curăţat deloc şoseaua, iar pe asfalt s-a format un strat de gheaţă periculos.

"Utilajele noastre au rămas prinse în coloanele de maşini. Am solicitat sprijin din partea colegilor de la DRDP Braşov, care au venit cu utilajele de deszăpezire dinspre Sibiu către Vâlcea", a declarat Cristi Tudor, purtătorul de cuvânt al DRDP Craiova.

Ninsoarea a apărut şi la Cluj-Napoca. Un fenomen meteorologi straniu a înlocuit brusc soarele cu o furtună de zăpadă.

Vânt puternic a fost şi în Masivul Parâng.

Tuiștii și amatorii de drumeții sunt sfătuiți să evite în aceste zile să iese pe trasee mai ales că alte ninsori sunt aşteptate la munte, în Ardeal si Moldova. Noul an va aduce şi ger - temperaturi cu 10 grade Celsius mai mici decât ar fi normal în această perioadă.

O nouă avertizare de cod galben a intrat în vigoare miercuri la ora 8 şi expiră la ora 20. Este valabilă pentru nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, dar şi pentru Carpații Meridionali și Orientali, acolo unde viscolul va continua.

