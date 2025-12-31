Festivalul "Urşilor" de la Comăneşti este în topul celor mai frumoase patru festivaluri de iarnă din Europa. Nu o spunem noi, ci presa internaţională.

Jurnaliştii BBC au vorbit despre celebra tradiţie din judeţul Bacău, dar şi despre blănurile de urs fascinante pe care le poartă participanţii.

Dansul face parte din Patrimoniul Cultural UNESCO, fiind unul dintre cele mai bine conservate obiceiuri tradiționale din spațiul european.

Festivalul are loc în fiecare an pe data de 30 decembrie şi transformă oraşul într-un simbol al identității culturale românești.

