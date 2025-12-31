Într-o localitate din Mureş, oamenii se folosesc încă de calendarul de ceapă pentru a afla cum va fi vremea. Fiecare foaie le dezvăluie dacă lunile vor fi ploioase, însorite sau secetoase. Obiceiul e vechi şi se practică încă din ajunul Noului An.

Conform tradiţiei, calendarul de ceapă trebuie să fie făcut cât mai aproape de Anul Nou. Iar reţeta, păstrată de sute de ani, e simplă.

"Calendarul ăsta este din vechime. Mai demult nu era vremea la televizor să ne zică meteo. Bunicii, stră-străbunicii după calendarul de ceapă îşi programau lucru la câmp", a mărturisit Mărioara Gliga, gospodină.

Femeile din sat aleg o ceapă mare și sănătoasă, pe care o taie în două, apoi desprind 12 foi, fiecare purtând numele unei luni din an.

"Cauţi o ceapă ca să poţi să faci 12, să aibă 6 rânduri de foi şi tăiate în 2 sa vină 12. Trebuie dintr-o ceapă toate 12 luni. Că dacă nu sunt dintr-o ceapă, nu îţi spune calendarul adevărul. Foaia de ceapă trebuie să aibă în interior folia aia subţire, subţire. Fiecare trebuie să aibă pe ea", a mai spus Mărioara Gliga.

Foile sunt apoi aşezate în ordine pe masă, iar în fiecare se presară puțină sare grunjoasă. Bucățile sunt lăsate acolo peste noapte, iar a doua zi, calendarul este numai bun de citit pentru a afla cum va fi vremea. În funcţie de cât lichid se adună în foaia de ceapă, gospodinele află dacă noul an va fi unul secetos sau bogat în ploi.

"Ianuarie e uscat de tot. Asta înseamnă că e secetă, nu e prea multă ninsoare. O, februarie a dat jos din ceapă, e numai apă. Ori ninge, dacă e vreme mai moale poate plouă. Iulie e umedă...nu tare dar s-a umezit un pic sarea. August numai un pic e umed, nu e ca iulie", a arătat Mărioara Gliga.

2026 se anunță unul bogat, cu suficiente ploi pentru agricultură, dar și cu perioade de secetă.

