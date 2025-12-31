Antena Meniu Search
Video Tradiție păstrată de sute de ani în Mureș: Calendarul de ceapă arată cum va fi vremea în noul an

Într-o localitate din Mureş, oamenii se folosesc încă de calendarul de ceapă pentru a afla cum va fi vremea. Fiecare foaie le dezvăluie dacă lunile vor fi ploioase, însorite sau secetoase. Obiceiul e vechi şi se practică încă din ajunul Noului An.

de Redactia Observator

la 31.12.2025 , 11:21

Conform tradiţiei, calendarul de ceapă trebuie să fie făcut cât mai aproape de Anul Nou. Iar reţeta, păstrată de sute de ani, e simplă.

"Calendarul ăsta este din vechime. Mai demult nu era vremea la televizor să ne zică meteo. Bunicii, stră-străbunicii după calendarul de ceapă îşi programau lucru la câmp", a mărturisit Mărioara Gliga, gospodină.

Femeile din sat aleg o ceapă mare și sănătoasă, pe care o taie în două, apoi desprind 12 foi, fiecare purtând numele unei luni din an.

Articolul continuă după reclamă

"Cauţi o ceapă ca să poţi să faci 12, să aibă 6 rânduri de foi şi tăiate în 2 sa vină 12. Trebuie dintr-o ceapă toate 12 luni. Că dacă nu sunt dintr-o ceapă, nu îţi spune calendarul adevărul. Foaia de ceapă trebuie să aibă în interior folia aia subţire, subţire. Fiecare trebuie să aibă pe ea", a mai spus Mărioara Gliga.

Foile sunt apoi aşezate în ordine pe masă, iar în fiecare se presară puțină sare grunjoasă. Bucățile sunt lăsate acolo peste noapte, iar a doua zi, calendarul este numai bun de citit pentru a afla cum va fi vremea. În funcţie de cât lichid se adună în foaia de ceapă, gospodinele află dacă noul an va fi unul secetos sau bogat în ploi.

"Ianuarie e uscat de tot. Asta înseamnă că e secetă, nu e prea multă ninsoare. O, februarie a dat jos din ceapă, e numai apă. Ori ninge, dacă e vreme mai moale poate plouă. Iulie e umedă...nu tare dar s-a umezit un pic sarea. August numai un pic e umed, nu e ca iulie", a arătat Mărioara Gliga.

2026 se anunță unul bogat, cu suficiente ploi pentru agricultură, dar și cu perioade de secetă.

