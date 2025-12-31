Antena Meniu Search
Doi tineri au murit în ultima zi din an în urma unui accident la Găeşti. Aveau doar 18 şi 19 ani

Ultima zi din an a fost şi ultima pentru doi tineri de 18 şi 19 ani. Au murit, după ce maşina în care se aflau a intrat într-o clădire din Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi a luat foc. 

de Redactia Observator

la 31.12.2025 , 09:06
Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc în jurul orei 2.50, în noaptea de marți spre miercuri.

Ultima zi din an şi din viaţă

Din primele cercetări s-a stabilit că un tânăr, de 18 ani, în timp ce ar fi condus o mașină pe strada Vladimir Streinu din orașul Găești, ar fi pierdut controlul asupra direcției, intrând în colțul unei clădiri, după care autoturismul s-ar fi răsturnat, luând foc.

În urma accidentului, atât șoferul, cât și un alt tânăr, de 19 ani, pasager în autoturism, au murit.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările în acest caz continuă.

