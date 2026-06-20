Celebrul caz al familiei Bodnariu, care a inspirat filmul "Fjord" premiat la Cannes, readuce în atenţie o poveste trasă parcă la indigo cu cea a familiei Samson, care de 3 ani se luptă cu statul suedez să-şi recupereze două dintre fetiţe. În sprijinul lor, mai mulţi susţinători protestează, chiar în aceste momente, în faţa ambasadei Suediei şi cer reunirea celor două fiice cu părinții lor.

Cazul familiei Samson este aproape identic cu cel al familiei Bodnariu, povestea care a stat la baza filmului Fjord, producția care i-a adus lui Cristian Mungiu marele premiu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes. În fața Ambasadei Suediei din București, sute de oameni s-au adunat pentru a cere reunirea familiei Samson. Sunt afișate fotografii cu părinții și copiii, iar participanții poartă pancarte prin care solicită autorităților suedeze să permită întoarcerea fetelor acasă.

Sara şi Tiana, preluate de autorităţile suedeze la finalul lui 2022

Totul a început la sfârșitul anului 2022, când două dintre fiicele familiei, Sara și Tiana, au fost preluate de serviciile sociale din Suedia. Autoritățile de acolo au invocat suspiciuni privind mediul familial și protecția minorilor. Părinții însă, care sunt aici, au respins toate acuzațiile și spun că separarea este nedreaptă și luptă de peste trei ani pentru a-și recupera copiii.

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Protestul de sâmbătă este organizat, printre alții, și de Marius Bodnariu, cel care a trecut printr-o experiență asemănătoare. Cazul lui, povestea lui, a avut însă un final fericit, iar el, familia lui, copiii lui s-au putut reuni după luni întregi de chin, după luni în care copiii au fost preluați de autoritățile dintr-o altă țară nordică, din Norvegia, pentru suspiciuni privind mediul familial, suspiciuni care s-au dovedit în cele din urmă nereale. Participanții la protest vor să atragă atenția asupra situației familiei Samson și să transmită un mesaj autorităților suedeze.

Mesaj pentru autorităţile suedeze, transmis din Bucureşti

Manifestarea va continua cu un marș pe Bulevardul Kiseleff și se va încheia în Piața Victoriei. Sunt așteptați undeva la peste 3.000 de oameni, mulți veniți din toată țara pentru a-și arăta sprijinul față de acest caz. Pentru mulți dintre cei prezenți, miza este una simplă. După mai bine de 3 ani de procese și discuții, copiii trebuie să revină alături de părinți.