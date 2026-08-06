Restaurante, pub-uri și teatre interzic ochelarii de la Meta, din cauza temerilor privind viața privată

Meta susține că a introdus măsuri de siguranță pentru a preveni filmările făcute pe ascuns, însă unele localuri și instituții din Marea Britanie au decis să interzică purtarea acestor ochelari.

Când Meta a apelat la vedeta Kylie Jenner pentru a promova noua sa gamă de "ochelari spion", compania spera ca dispozitivele să devină la fel de obișnuite precum tabletele sau ceasurile inteligente.

Planurile companiei au întâmpinat însă probleme în Marea Britanie, unde restaurante de lux, lanțuri cunoscute de pub-uri și teatre au început să interzică ochelarii, care costă 359 de lire sterline, pentru a proteja intimitatea clienților și a angajaților, potrivit TheGuardian.

Cunoscutul proprietar de restaurante Jeremy King, care deține mai multe localuri din Londra, a spus că oaspeții nu ar trebui să poarte ochelari capabili să înregistreze.

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El a declarat pentru The Guardian: "Nu aș permite niciodată, cu bună știință, încălcarea intimității unui client, în afară de ceea ce poate fi văzut cu ochii cu care ne-am născut".

Localuri care interzic ochelarii Meta

Și în cluburile private Soho House, persoanele care poartă astfel de ochelari pot fi rugate să îi dea jos. Un reprezentant al companiei a confirmat că filmările nu sunt permise în localurile sale, iar aceste dispozitive nu fac excepție. Nici lanțul de pub-uri Wetherspoons nu permite folosirea ochelarilor pentru a filma în interior. Directorul executiv Tim Martin a declarat: "Regula generală în pub-urile noastre, dar și în majoritatea pub-urilor, este că nu ai voie să filmezi clienții sau angajații fără acordul lor. Ochelarii Meta par să încalce această regulă, dar și bunul-simț, pentru că permit supravegherea pe ascuns. De aceea, instinctul nostru este să cerem oprirea camerelor".

Probleme pot apărea și pentru cei care vor să poarte ochelari Meta la teatru. Un reprezentant al ATG Theatres, companie care multe teatre din Londra, a precizat că filmarea spectacolelor este interzisă, iar persoanele care poartă astfel de ochelari vor fi rugate să îi scoată.

Ochelarii seamănă cu unii obișnuiți. Modelul promovat de Kylie Jenner are chiar un design modern, însă în rame sunt integrate camere video foarte mici. Meta spune că scopul designului este ca utilizatorii să poată rămâne "prezenți în moment", fără să fie nevoiți să se uite permanent la telefon.

Ochelarii au stârnit însă numeroase temeri legate de posibilitatea ca oamenii să fie filmați fără acord, iar imaginile să ajungă ulterior pe rețelele sociale. Meta atrage atenția că ochelarii au un mic LED care clipește atunci când camera filmează. Cu toate acestea, au existat deja mai multe cazuri în care persoane au reclamat că au fost înregistrate fără să știe. Într-un caz, o femeie a povestit pentru BBC că un bărbat a filmat-o, iar apoi i-a cerut bani pentru a șterge videoclipurile de pe rețelele sociale.