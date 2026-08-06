Doi indivizi străini, din Republica Moldova, au fost prinși în flagrant după ce au înşelat o femeie de 75 de ani din Bucureşti prin metoda "creditul". Escrocii de 24 şi 29 de ani au pregătit un scenariu bine pus la punct: au sunat victima, s-au dat drept polițist și reprezentant al unei bănci și au reușit să o convingă să le dea 50.000 de lei.

Femeia a fost sunată inițial de un curier. Infractorii voiau să afle astfel adresa exactă a femeii și locul în care o vor găsi mai târziu. Încă nu știm de unde aveau numărul ei de telefon sau dacă au acționat la pont. Ce știm este că au urmat mai multe apeluri în care escrocii se dădeau drept angajați ai băncii, angajați ai unor instituții de credit sau chiar polițiști. Așa au convins-o că cineva ar încerca să facă un credit în numele ei și că toți banii pe care îi deține sunt în pericol. Femeia a stat cu telefonul în mână toată ziua, iar la celălalt capăt al firului erau acești indivizi, chiar și în momentul în care a mers să scoată cei 50.000 de lei.

Suma retrasă a ajuns ulterior la unul dintre bărbați care s-a dat drept curier al Băncii Naționale. Asta s-a întâmplat în prima zi. Ei bine, a doua zi, planul era același. Cel puțin în mintea indivizilor. Ce nu știau ei era că femeia mersese la prima secție de poliție înainte să ajungă din nou la bancă.

Astfel, anchetatorii au monitorizat întreaga activitate și așa i-au prins în flagrant, în timp ce unul dintre ei încasa cel de-al doilea plic cu bani, iar celălalt supraveghea zona.

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Reporterii Observator a stat de vorbă și cu victima, iar detaliile sunt de-a dreptul șocante:

"Mă sună o domnișoară cu accent pronunțat moldovenesc. «Sunt de la Credite Iași și vreau să vă întreb dacă ați făcut cumva o cerere pentru un credit. Ca măsură de precauție, v-am sunat să vă spun să aveți mare grijă să nu vă fie contul golit.» M-a sunat un domn de la poliție. E vorba de fraudă online și, apoi, de fraudă bancară. Mai trece o perioadă de timp, mă sună cineva de la bancă: «Ca să nu aveți vreo pierdere din cont, trebuie neapărat să pornim la drum.» M-am îmbrăcat repede, eram emoționată, tremuram toată. Mi-a zis să las telefonul deschis și, în clipa în care ies afară, să merg într-un loc retras. Am luat banii, a plecat cu plicul. După ce a plecat cu plicul, îmi trece prin minte: «Doamne, hai să verific...»”, a spus femeia.