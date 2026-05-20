Un căruţaş din Sibiu a ajuns în comă, după ce a căzut din atelaj şi a fost târât 10 metri de cal

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost transportat în comă, cu un elicopter SMURD, la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș, după ce a fost târât de un cal în localitatea Benești, pe o distanță de zece metri, au anunțat miercuri reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și cei ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

"Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic în localitatea Benești (Agnita), la un accident unde un bărbat de 58 de ani fost accidentat grav în timp ce conducea un atelaj. A pierdut controlul atelajului și a intrat într-un stâlp. La sosirea echipajelor bărbatul se afla în comă și prezenta traumatisme cranio-cerebrale, toracice și de bazin. Împreună cu echipajele ISU bărbatul a fost asistat medical, intubat, imobilizat și transportat la UPU Târgu Mureș cu elicopterul SMURD, el fiind în stare gravă", a transmis SAJ Sibiu.

Bărbatul a căzut din căruţă şi a fost târât de cal

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul căruțașul a căzut din căruță și a fost tras de cal pe o distanță de 10 metri, fiind prins în chingi.

"Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 58 de ani, domiciliat în localitatea Benești, în timp ce conducea un atelaj hipo, ar fi pierdut controlul direcției de mers și ar fi intrat cu atelajul într-un stâlp. În urma impactului, bărbatul a căzut din atelaj și, din cauza blocării în chingi, a fost târât de cabalină pe o distanță de aproximativ 10 metri", a arătat IPJ Sibiu.

Acesta este al doilea sibian târât de cal care ajunge în stare foarte gravă la spital, în mai puțin de 24 de ore.

Tânăra însărcinată, internată la ATI în stare foarte gravă

O tânără însărcinată, în vârstă de 21 de ani, se află în stare foarte gravă la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, după ce a fost târâtă de un cal, pe o distanță de 300 de metri, în localitatea Hamba, a anunțat miercuri, purtătorul de cuvânt al unității medicale, Călin Boar.

"Pacienta a fost preluată de UPU la data de 19.05.20026, internată în secția Neurochirurgie și transferată în secția ATI cu stare generală foarte gravă. Continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate", a precizat Călin Boar.

Femeia a fost găsită marți seara inconștientă de echipajul de la SMURD.

