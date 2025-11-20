Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cazul Voinea, judecat de Federaţia Română de Gimnastică. Ar putea da explicaţii în faţa comisiei de disciplină

Se iau primele măsuri după apariţia imaginilor de acum mulţi ani în care fosta campioană Camelia Voinea îşi terorizează, jigneşte şi umileşte fiica, pe Sabrina Voinea, în sala de antrenament.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 09:40

Joi, Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Gimnastică se va reuni pentru a analiza cazul. Asta după ce Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a cerut oficial o poziție din partea instituţiei. Ulterior, Camelia Voinea ar putea fi chemată să dea explicații în fața comisiei de disciplină pentru lecţiile de teroare.

Fosta campioană Camelia Voinea a fost filmată în timp ce îşi umileşte, jigneşte şi terorizează propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea pe cand avea 8 ani. Sportiva îşi imploră mama, în lacrimi, să se oprească. Alte trei sportive reclamă bătăile, durerile şi frica din spatele reflectoarelor şi a secundelor de glorie de la lotul naţional.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

camelia voinea gimnastica
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Evenimente » Cazul Voinea, judecat de Federaţia Română de Gimnastică. Ar putea da explicaţii în faţa comisiei de disciplină