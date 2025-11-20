Se iau primele măsuri după apariţia imaginilor de acum mulţi ani în care fosta campioană Camelia Voinea îşi terorizează, jigneşte şi umileşte fiica, pe Sabrina Voinea, în sala de antrenament.

Joi, Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Gimnastică se va reuni pentru a analiza cazul. Asta după ce Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a cerut oficial o poziție din partea instituţiei. Ulterior, Camelia Voinea ar putea fi chemată să dea explicații în fața comisiei de disciplină pentru lecţiile de teroare.

Fosta campioană Camelia Voinea a fost filmată în timp ce îşi umileşte, jigneşte şi terorizează propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea pe cand avea 8 ani. Sportiva îşi imploră mama, în lacrimi, să se oprească. Alte trei sportive reclamă bătăile, durerile şi frica din spatele reflectoarelor şi a secundelor de glorie de la lotul naţional.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰