Amenda primită de adolescentul care a fugit de poliție pe trotinetă, în Galați. Băiatul avea și o pasageră

Imagini incredibile filmate azi-noapte în Galați. Doi adolescenți care gonesc pe o singură trotinetă sunt urmăriți de o mașină de poliție pe care o ignoră în ciuda semnalelor acustice și luminoase. Cadrele aduc în discuție, din nou, pericolul pe care îl reprezintă teribilismul și lipsa aplicării stricte a legii în cazul celor care circulă cu astfel de vehicule. Este și motivul pentru care tinerii ajung să sfideze.

În acest caz, cei doi adolescenți de pe trotinetă nu doar că nu au oprit la somație, chiar au părut să batjocorească intenționat echipajul spre amuzamentul martorilor. Protagoniștii au fost într-un final prinși, iar băiatul de 16 ani amendat cu 1.730 de lei pentru că a încălcat cel puțin 2 reguli: nu au oprit la somație în condițiile în care erau două persoane pe aceeași trotinetă.

Cândva soluția ecologică ideală pentru orașele aglomerate, trotinetele s-au transformat într-o adevărată amenințare atât pentru cei care le folosesc, cât și pentru cei din jur. Peste 1.600 de victime cu vârste sub 20 de ani au ajuns la camerele de gardă în 2025 după ce au căzut cu trotinetele electrice. O creștere de peste 100% față de 2024. Și nu e de mirare în condițiile în care inclusiv provocările pe internet încurajează teribilismul.

O demonstrează și cele mai noi imagini surprinse de o cameră de bord în Craiova. Acolo, un adolescent a fost la un pas de moarte după ce s-a dezechilibrat și a căzut sub roțile unei mașini. Norocul lui a fost faptul că șoferul era atent. Polițiștii s-au autosesizat în acest caz după ce imaginile au ajuns în mediul online.