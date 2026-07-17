România cumpără 12 elicoptere de atac și 12 radare moderne prin Programul SAFE. Contractele depășesc 1 mld. €

România investește peste un miliard de euro în modernizarea capacităților sale de apărare, prin achiziția a 12 elicoptere multi-misiune și a 12 radare de supraveghere aeriană. Contractele au fost semnate de Ministerul Apărării Naționale în cadrul Programului european SAFE, prin care țara noastră beneficiază de una dintre cele mai mari finanțări din Uniunea Europeană pentru înzestrarea armatei.

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat vineri, cu Direcția generală pentru armamente din Franța, în calitate de autoritate contractant, două ordine de achiziție pentru două proiecte din Programul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), în condițiile aprobate de Parlamentul României, a transmis instituția, printr-un comunicat de presă, potrivit Mediafax.

România are acces, prin Programul SAFE, la o finanțare europeană de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană în cadrul instrumentului SAFE, după Polonia, programul fiind destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategică și înzestrarea și consolidarea industriei europene de apărare.

Conform Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025, SAFE reprezintă un instrument prin care se recunoaște situația de urgență în domeniul securității și apărării, generată de contextul geopolitic regional, și are ca scop accelerarea capacităților industriale și tehnologice europene, pentru a reduce dependența de importurile de tehnică și tehnologie militară.

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Echipamente capabile să execute misiuni de atac

Potrivit oficialilor MApN, primul Ordin de achiziție se referă la furnizarea a 12 elicoptere multi-misiune AIRBUS H225 M Caracal, împreună cu pachetul de suport logistic inițial și instruirea personalului. Valoarea Ordinului de achiziție este de aproximativ 757 de milioane de euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 852 de milioane de euro.

Elicopterele care vor intra în flota MApN vor fi echipate în configurație specifică angajării țintelor la sol, capabile să execute misiuni de atac, de recunoaștere, supraveghere și protecție tactică, precum și misiuni specializate de asalt aeropurtat pe timp de zi și de noapte.

Cel de-al doilea ordin de achiziție vizează furnizarea de către compania franceză THALES a 12 radare de supraveghere aeriană Ground Master 200 MM/A, împreună cu pachetul logistic inițial și instruirea personalului. Valoarea Ordinului de achiziție este de aproximativ 247 de milioane de euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 258 de milioane euro.

Oficialii MApN arată că radarele sunt destinate descoperirii/detecției țintelor aeriene la distanțe scurte și medii, inclusiv a celor care evoluează la înălțimi mici și foarte mici. De asemenea, radarele vor permite descoperirea și urmărirea, în condiții meteo nefavorabile și în medii electromagnetice ostile, a aeronavelor clasice, a platformelor aeriene fără pilot, a rachetelor dirijate/nedirijate și a altor amenințări.

Livrările echipamentelor se vor desfășura etapizat, conform graficului de livrare stabilit prin ordinele de achiziție, până în anul 2030.

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat aceste Ordine de achiziție în cadrul Instrumentului financiar SAFE pentru care este Autoritate contractantă. Cele două proiecte SAFE se desfășoară în cadrul unor achiziții în comun cu alte state europene, Franța fiind națiune-lider.