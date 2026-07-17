Alertă la câţiva kilometri de Capitală! Un sirian, suspect de trafic ilegal de migranți, a reușit să evadeze chiar în timpul perchezițiilor la locuința sa. Bărbatul era reținut și avea cătușe la mâini, dar a profitat de un moment de neatenție al poliţiştilor. A spus că are nevoie la baie, a fost lăsat singur câteva clipe și a sărit pe geam.

Individul este căutat în acest moment de autorităţi. Totul s-a întâmplat atunci când procurorii DIICOT, însoţiţi de jandarmi, au descins în apartamentul din Ilfov al bărbatului. Într-unul din momentele în care aceştia făceau percheziţia, cetăţeanul sirian le-a cerut jandarmilor să meargă până la toaletă.

Cum a reuşit să scape

Atunci i-au fost date jos cătuşele, iar jandarmul care îl supraveghea l-a lăsat singur în interiorul băii. Bărbatul a sărit pe geam de la etajul 2 şi a fost surprins de camerele de supraveghere cum fuge pe calea ferată. Tot în imagini se vede că sirianul şchiopăta, semn că este rănit.

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Autorităţile îl caută şi cu siguranţă se fac şi cercetări interne în cadrul Jandarmeriei pentru a se afla cum a reuşit acest bărbat să scape de sub ochii jandarmilor.