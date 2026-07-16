Elena a ales facultatea cu cei mai puţini studenţi din România: "Mulţi au râs şi au zis c-o să fiu şomeră"

O specializare rară a Facultăţii de Litere din Iaşi atrage doar câţiva studenţi pe an. Tinerii care vin aici o fac din pasiune, fiind şi ei conştienţi că e greu să găseşti o meserie bine plătită cu o asemenea diplomă. Din această cauză, mulţi urmează în paralele şi cursurile unei facultăţi mai "de viitor".

Elena a ales facultatea cu cei mai puţini studenţi din Româmia: "Mulţi au râs şi au zis c-o să fiu şomeră" - Shutterstock

Filologia clasică, unde se studiază limba greacă veche și limba latină, este specializarea care atrage doar o mână de studenţi în fiecare an. Totuşi, Facultatea de Litere din Iaşi menţine deschisă această opţiune pentru tinerii pasionaţi. Cei care aleg acest traseu spun că sunt mânaţi în luptă de dorinţa unei formări intelectuale solide. Absolvenţii de aici pot ajunge profesori, pot lucra în cercetare sau în instituţii culturale.

Mulţi dintre tinerii care intră la Filologie clasică aleg şi o a doua facultate

O paletă de job-uri care nu aduce foarte mulţi bani. De aceea, mulţi dintre tinerii care intră la Filologie clasică aleg şi o a doua facultate, cu o specializare la finalul căreia pot obţine un loc de muncă mai bine plătit.

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Elena este una dintre tinerele care a ales această facultate, e studentă în anul II, şi recunoaşte ca la început nu i-a fost uşor. Toţi apropiaţii au râs de ea când au aflat ce vrea să facă după terminarea liceului. "Toți prietenii mei m-au întrebat dacă am înnebunit când le-am spus că vreau să studiez greaca veche și latina. Mulți au râs și mi-au spus că o să ajung șomeră. Eu cred că universitatea nu trebuie să fie doar despre cum să faci cât mai mulți bani după. Dacă alegem facultatea exclusiv după salariul de peste cinci ani, riscăm să pierdem domenii esențiale pentru cultura noastră. Personal, îmi doresc ca, după ce termin licența, să continui și cu un master, nu mi se pare timp irosit. Vreau să fac cercetare, mi se pare fascinant să fii printre puținii oameni care pot descifra texte de o valoare uriașă pentru civilizație", a declarat Elena pentru BZI.

În anul universitar 2025-2026, doar nouă tineri s-au înscris la Filologie clasică, comparativ cu 11, câţi fuseseră cu un an în urmă. Chiar dacă numărul studenţilor este extrem de redus, poate cel mai mic dintre toate facultăţile din România, catedra de Filologie clasică continuă să existe. "Studenții care aleg specializarea Filologie clasică sunt foarte motivați. Mulți urmează această specializare ca a doua facultate, din dorința de a-și aprofunda cunoștințele de limbă, literatură și cultură clasică sau de a-și completa pregătirea într-un domeniu conex, precum teologie, istorie, filosofie sau drept. Avem și studenți care se înscriu pe locurile pentru românii de pretutindeni. Unii dintre ei vin cu o pregătire foarte bună, întrucât studiază temeinic limba și literatura latină în școlile din Occident", a declarat Dorina-Claudia Tărnăuceanu, decanul Facultății de Litere din Iași.