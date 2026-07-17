Video Şofer de TIR, pericol mortal pe DN1: a fost scos cu mascaţii din maşină. Bărbatul nu-şi luase tratamentul
Un şofer de TIR care nu îşi luase tratamentul s-a transformat în pericol mortal pe Drumul Naţional 1. Individul care a schimbat fără să anunţe traseul şi nu răspundea colegilor a fost reclamat chiar de administratorul firmei pentru care lucra. Nici poliţiştilor nu le-a fost uşor să-l oprească, înainte să fie scos cu mascaţii din cabină a gonit kilometri întreg prin Buşteni, a lovit o maşină de poliţie şi a aruncat cu obiecte în poliţişti. Deşi a fost chemat şi un negociator, doar forţele speciale au reuşit să-l dea jos înainte să ajungă la gesturi extreme.
Este finalul unei curse nebune prin Buşteni, cu poliţia pe urme. Zeci de minute, acest şofer de TIR a refuzat să coopereze cu agenţii şi mascaţii. Baricadat în cabina tirului, a ameninţat inclusiv că îşi va face rău. A fost chemat şi un negociator. Totul a început după ce administratorul firmei de transport a sunat la 112 si a anuntat că unul dintre angajatii sai şi-a schimbat inexplicabil traseul şi are si un comportament ciudat. TIR-ul pe care acesta îl conducea a fost depistat în trafic pe DN1, dar şoferul nu a oprit la semnalele Poliției. A urmat haosul sute de şoferi şi pietoni au fost în pericol de moarte.
Nu e primul caz de acest gen
A fost urmărit pana in Buşteni, in aproprierea unui centru comercial. Cand agentii au incercat sa-l dea jos din cabina, bărbatul a apăsat din nou pedala de acceleratie si a lovit ușor o masina de Poliție. Apoi a început să arunce cu obiecte în poliţişti. Până la urmă, bărbatul a fost scos cu forţa din TIR de trupele speciale şi reţinut. Abia când a ajuns la spital pentru evaluare, medicii au aflat că şoferul era sub tratament, dar nu îşi luase pastilele. Tot ei urmează să stabilească de ce anume suferă bărbatul.
O intervenţie la fel de dificilă, dar controversată, a fost şi luna trecută, în Constanţa. Atunci, un tirist de 49 de ani, aflat în plină criză de diabet, a fost bătut cu bestialitate de poliţiştii locali, atât cu picioarele, cât şi cu bastonul. Totul după ce a lovit 8 maşini şi un autobuz. Pentru că simptomele unei crize de glicemie pot fi uşor confundate cu un consum de droguri sau alcool, agenţii l-au considerat un pericol. Sunt acum cercetaţi pentru purtare abuzivă.