Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul cibernetic asupra site-ului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), relatează Public Record, citată de news.ro.

Hacker-ul care a spart baza de date de la Cadastru vinde informaţiile şi ameninţă că şterge backup-urile - Arhivă

Scurgerea de date de la ANCPI a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie, după ce instituţia a fost atacată cibernetic, iar e-Terra a devenit nefuncţională. Conform Public Record, într-una dintre capturile de ecran publicate de hackerul care a intrat în sistemul informatic al ANCPI, scrie că a început să şteargă backup-urile disponibile. Backup-urile sunt copii de rezervă ale sistemelor IT, pentru ca atunci când datele sunt şterse din greşeală, să poată fi restaurate.

Un atac cibernetic major

Kela, o companie de securitate cibernetică israeliană, îl descrie pe hacker ca fiind un infractor cibernetic cu competenţe tehnice care comercializează date sensibile la nivel mondial provenind de la companii aeriene, bănci şi guverne. Instituţiile afectate sunt din ţări precum Ucraina, Cipru, Polonia, Chile, SUA, Uzbekistan, Kazahstan şi altele.

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Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a anunţat miercuri că aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, în urma unui incident tehnic descris ca fiind "cel mai grav incident tehnic din istoria instituţiei". Ulterior, agenţia a anunţat că este vorba despre un atac cibernetic major.