La trei săptămâni de la protestul ciobanilor în Piaţa Victoriei se fac noi percheziţii în Capitală şi 11 judeţe, pentru găsirea tuturor celor care au instigat sau au comis acte de violenţă. 21 de persoane sunt vizate de anchetă şi vor ajunge la audieri.

Polițiștii au analizat cu mare atenție imaginile care au surprins momentele în care persoanele care s-au infiltrat la protestul organizat de fermieri acum aproape o lună, în Piața Victoriei din Capitală, au lovit jurnaliști sau chiar forțe de ordine sau, pur și simplu, au avut momente în care au arătat un comportament agresiv la această manifestație.

Vorbim de 21 de percheziții care sunt realizate astăzi de către polițiștii Capitalei, atât în municipiul București, cât și în alte județe, precum județele Giurgiu, Călărași, Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași. Sunt căutați, așadar, mai mulți indivizi care au avut un comportament violent în timpul manifestației de acum o lună din Piața Victoriei și aceștia sunt acuzați de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere sau lovire și alte violențe.

Ancheta vizează incidentele care au avut loc în timpul protestului organizat de fermieri în data de 15 septembrie, iar acest protest a avut loc în Piața Victoriei, chiar în fața Guvernului, acolo unde protestatarii voiau să-și spună nemulțumirile față de politicieni.