După săptămâni întregi de scumpiri, șoferii primesc, în sfârșit, o veste bună. Reducerea accizei începe să se vadă la pompă, iar în unele stații motorina a coborât deja sub 10 lei pe litru. Scăderile de preţ nu sunt însă, aceleași, peste tot. Iar benzina rămâne tot scumpă.

După ce preţul motorinei a urcat până la aproape 11 lei pe litru, şoferii au răsuflat uşuraţi. La această staţie de alimentare, motorina standard a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Costă 9,99 lei. La un plin reuşim să facem o economie de aproximativ 35 de lei. La un alt lanţ de distribuţie, motorina se vinde cu 10 lei şi 5 bani. Nu toţi benzinarii au aplicat aceeaşi scădere de preţ. Aici, ieri, motorina costa 10 lei şi 88 de bani. Acum a ajuns la 10 lei şi 35 de bani. Deci o scădere de doar 53 de bani. Asta în timp ce motorina premium nu s-a ieftinit.

România rămâne în prima jumătate a topului statelor europene cu cea mai scumpă motorină

"Nu e suficient. Să fie echilibru între preţul la motorină şi salariu. Deocamdată e preţul f mare la motorină", spune un şofer. Dar astfel de preţuri sunt, deja, istorie. Experţii din energie nu cred că noile măsuri vor avea un efect cu adevărat pozitiv. "Intervenţia pe piaţă carburanţilor e o mare greşeală. Nu facem decât să stimulăm consumul unei mărfi pe care nu o putem controla, al cărei preţ nu îl putem controla. Protejăm în egală măsură pe toţi...poate unii nu trebuie protejaţi...dacă ai Range Rover de 80.000 de euro. E o greşeală care va pune şi mai multă presiune pe consum", a declarat Corina Murafa, expert în energie. Până la finalul lunii, toate benzinăriile vor fi nevoite trebui să aplice reducerile. Ulterior, autorităţile vor face o nouă analiză şi vor decide dacă şi cu cât scad acciza. Însă doar la motorină, întrucât e cel mai folosit carburant.

Articolul continuă după reclamă

"Nu există niciun semnal că preţul mărfii, adică al ţiţeiului brut, va scădea. Nu se reglează conflictul din Orientul Mijlociu, administraţia americană nu dă înapoi cu Iranul. Nu e niciun motiv ca producătorii de ţiţei să scadă preţul. Dimpotrivă, nevăzând reacţii de restrângere a consumului, vor ţine preţurile sus", a declarat Corina Murafa, expert în energie. Chiar şi în urma acestei ieftiniri, România rămâne în prima jumătate a topului statelor europene cu cea mai scumpă motorină, coborând de pe locul al 8-lea.