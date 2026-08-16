Spectacol de culoare la Grădina Botanică din Cluj-Napoca. Două specii de flori au devenit rapid principale atracții ale sezonului. Turiștii vin din toate colțurile țării să le vadă.

Maria e stabilită în Germania, dar zilele acestea se află în concediu la Cluj-Napoca. Nu putea să rateze o vizită la Grădina Botanică.

"Vreau să spun că am văzut multe Grădini Botanice, dar eu, cu grădina asta le compar" povestește Maria.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Chiar dacă floarea ține puțin, face foarte multe, face mulți boboci și flori. Are înflorire eșalonată până în toamnă. În special culorile alb, roz, roșu" spune reprezentantul Grădinii Botanice din Cluj-Napoca, Angela Pui.

Deși suntem în sezonul vacanțelor, numărul vizitatorilor e mai mare ca oricând. Tamara e stabilită de 20 de ani la Milano.

"Mi s-a părut absolut mirific, este o grădină deosebită"

Daniel are 9 ani și a venit cu familia din Ungaria. Și el a fost fascinat de cele 10 mii de plante spectaculoase descoperite aici.

"Mi-au plăcut cel mai mult trandafirii. […] Au fost unii cu un miros de înghețată cu lămâie, și alte arome interesante" spune Daniel Kovari.

"Cea mai bună alegere acum pe caniculă e o plimbare aici în Grădina Japoneză. Are un lac, mici cascade și vegetație multă. Practic, una din zonele cele mai plăcute pentru stat la umbră, să privești și să asculți natura" mai spune reporterul Observator Alex Prunean.

Grădina Botanică din Cluj e deschisă zilnic până la ora 20.