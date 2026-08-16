Lift sau scări? Cam toţi cei nevoiţi să facă această alegere iau, evident, liftul. Greşit, ne arată un studiu realizat recent în Marea Britanie. Cercetătorii au demonstrat că toţi cei care urcă regulat scări ajung mai greu la infarct sau accident vascular cerebral. Echipa Observator a făcut acest exerciţiu cu doi medici specialişti de la Spitalul Bagdasar-Arseni şi chiar dacă nu a fost uşor, am înţeles repede beneficiile.

Preţ de 10 etaje, am urcat scările şi-am stat de vorbă cu medicul cardiolog Ştefan Buşteanu. El pune mare preţ pe acest tip de mişcare. "vasele începe să funcționeze mai bine, organismul nostru funcționează. Se reduce riscul de a face un accident vascular cerebral sau un infarct miocardic cu până la 39%. Riscul de mortalitate generală, scade cu 24%", a declart Ştefan Busnatu, cardiolog. Medicul ne spune că este suficient să urcăm 3-4 etaje de două-trei ori pe săptămână.

"Când urci scările, le urci cu inima, trăiești mai mult și când le cobori, le cobor cu genunchi și îți distrugi genunchii. Să alegi scările la urcare și atunci când e de coborât să încerci să iei liftul. Gata, etajul 10 de la spitalul Bagdasar Arseni. A fost foarte greu, mai ales fără condiţie fizică anterioară", a declarat Ştefan Busnatu, cardiolog. E un drum pe care îl face zilnic, ori de câte ori este nevoie, şi medicul ORL Magda Martin. Împlineşte în scurt timp 56 de ani şi spune că face tot ce e posibil să rămână sănătoasă.

"Eram o perioadă statică, am făcut pusee de hipertensiune, am venit la domnul doctor și mi-a recomandat mișcare. Și să știți că mă duc la Pilates, mă dut la stretching", a declarat Magda Martin, medic ORL. Totuşi, puţini aleg să facă acest sport simplu şi gratuit. Am vorbit şi cu Vass Vassiliou, medicul cardiolog care a coordonat studiul din Marea Britanie. Ne-a spus că aproape 500.000 de persoane din întrega lume, cu vârsta între 35 şi 84 de ani, au fost urmărite timp de 12 ani.

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"Prevenția afecțiunilor cardiace este extrem de importantă și știm cu toții că o alimentație sănătoasă, activitatea fizică moderată, precum mersul pe jos timp de 30 de minute, de trei sau patru ori pe săptămână, precum și renunțarea la fumat, în cazul fumătorilor sunt, de asemenea, benefice. Însă, pe lângă toate acestea, dacă trebuie să alegi între a lua liftul și a urca pe scări, iar tu alegi scările, acest lucru îți va îmbunătăți și mai mult starea de sănătate", a declarat Vass Vassiliou, coordonator studiu. Şi nu doar starea de sănătate. Ci şi agilitatea.