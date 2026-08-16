Observator » Ştiri externe » Un jurnalist german riscă 6 ani de închisoare în Rusia după o întrebare pusă lui Zelenski

Un jurnalist german riscă 6 ani de închisoare în Rusia după o întrebare pusă lui Zelenski

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei Un jurnalist german riscă 6 ani de închisoare în Rusia după o întrebare pusă lui Zelenski - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 16.08.2026, 20:19 | Modificat la 16.08.2026, 20:21

Autorităţile ruse i-au deschis un dosar penal unui corespondent al ziarului german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) pentru o întrebare pusă preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în timpul vizitei acestuia la Belgrad, transmite duminică agenţia de presă de stat rusă TASS, preluată de dpa.

Jurnalistul, care acoperă sud-estul Europei pentru FAZ de la Viena, este suspectat de incitare la ură şi ostilitate şi ar putea fi pus pe o listă de urmăriţi internaţional. Potrivit TASS, jurnalistul ar putea fi condamnat în Rusia la şase ani de detenţie într-o colonie penală. Instanţele ruse pronunţă astfel de pedepse şi în contumacie. Biroul de presă al FAZ a declarat pentru dpa că nu aflase despre procedură.

Corespondentul ziarului îl întrebase luna aceasta pe Zelenski, aflat într-o vizită în capitala Serbiei, ce ar putea face europenii pentru a ajuta Ucraina să ucidă mai mulţi soldaţi ruşi. Ministerul de externe de la Moscova l-a criticat aspru pe jurnalist, iar fostul preşedinte şi premier rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat agenţiei de presă de stat ruse RIA Novosti că acesta va trebui să răspundă pentru acţiunile sale.

FAZ a apreciat că întrebarea fusese formulată ambiguu, fapt pentru care şi-a exprimat regretul, arătând că politica editorială a ziarului nu include obiectivul de a fi ucişi cât mai mulţi militari ruşi. Publicaţia a criticat însă şi "calomnia şi ameninţările" împotriva jurnalistului său, considerând că sunt "inacceptabile" şi a adăugat că libertatea presei include dreptul de a pune întrebări, în special la o conferinţă de presă. "Vom răspunde ameninţărilor la adresa angajaţilor noştri folosind mijloace legale", a afirmat ziarul.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
razboi ucraina ucraina rusia volodimir zelenski
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.