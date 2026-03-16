O polițistă de 32 de ani din Ilfov este în centrul unui scandal uriaş, după ce colegii ei au descoperit că făcea videochat după orele de program. Clienţi erau străini: oameni de afaceri, avocaţi sau europarlamentari care îi plăteau inclusiv chiria. La angajare, nimeni nu a sesizat că femeia lucrase în acastă industrie şi înainte, ba chiar ar fi avut carte de muncă la un studio de videochat. Totul s-a aflat când fostul iubit, poliţist şi el, a deconspirat-o ca să se răzbune.

Femeia de 32 de ani a fost angajată în poliţie, dar a trecut, nu se ştie cum, pe sub radarul Direcției Generale de Protecție Internă care ar fi trebuit să i verifice în amănunt trecutul.

În ianuarie 2025, polițista a fost angajtă la sediul central al Poliției Ilfov din sursă externă. S-a ocupat de eliberarea cazierelor la cerere, până în luna septembrie când a fost pusă la dispoziţie, după ce s-a aflat că ar fi făcut videochat.

Agenta a recunoscut tot în faţa colegilor. Din 2016 până în 2019 a lucrat cu acte în regulă la unul dintre cele mai cunoscute studiouri din ţară. Apoi, si-a păstrat doar câţiva clienţi fideli pentru care făcea show-uri erotice în privat. Printre ei, agenţii au descoperit un europarlamentar străin şi un avocat din Elveţia. Unul dintre clienţi îi plătea chiria în Bucureşti. Surse Observator spun că povestea a ieşit la suprafaţă după ce a fost desconspirată de un fost iubit, tot poliţist. Apoi tranzacţiile din străinătate au confirmat acuzaţile.

"Colega noastră care lucrează la cazier câştigă 5.500 de lei pe lună, iar forma aceasta pentru ea reprezenta o varianta de a-şi rotunji veniturile. În momentul în care în conturile ei au văzut sume importante de bani care veneau din afara ţării, şi-au dat seama că colega noastră nu a evidenţiat toate informaţiile şi a căzut testul şi nu a primi accesul la informaţii clasificate.", spune Cosmin Andreica, sindicalist Europol.

"Fiind dispusă o cercetare prealabilă cu privire la faptul că persoana în cauză ar fi desfășurat activități ca operator de conținut video în mediul online, într-un sector destinat adulților.", explică Andreea Balaș, poliţistă în Ilfov.

Momentan, reprezentanţii Direcției Generale de Protecție Internă nu au vrut să comenteze cazul. În mod normal, o astfel de scăpare ar trebui să ducă la o anchetă internă. Acum, femeia riscă să fie dată afară din Poliţie, ba mai mult, să fie cercetată pentru evaziune fiscală.

Nu este prima poliţistă vedetă de videochat. Luana Radu, fost subofițer la Secția 7, și-a dat demisia după ce a început să lucreze în videochat pentru Andrew și Tristan Tate. Era numită unul din "îngerii" fraţilor Tate şi a fost arestată pentru complicitate.

