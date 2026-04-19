Aveţi mare grijă pe unde călcaţi dacă mergeţi în drumeţie în zona Clisurii Dunării! Odată cu creşterea temperaturilor, vipera cu corn a ieşit din hibernare. Aceasta este considerată ca fiind cea mai periculoasă de la noi din ţară, din cauza veninului injectat în cantităţi mai mari.

Înainte de a o lua la pas pe cărările montane, turiştii care ajung în localitatea Eşelniţa sunt instruiţi ca la carte în legătură cu eventualele pericole pe care le pot întâni pe drum. În această perioadă, în Clisura Dunării, îşi face apariţia şi vipera cu corn. "Să aibă pantaloni lungi, bocanci. Copiii să aibă ghetuţele legate sau adidaşii legaţi. Apoi, să fie atenţi pe unde merg. Îtotdeauna recomand să meargă prin locurile cu traseele marcate", a declarat Florentina Muchitsch, administratora unei pensiuni din Eșelnița.

Vipera cu corn atacă doar dacă este provocată

Considerată o specie timidă, vipera cu corn atacă doar dacă este provocată. Dacă o zăresc pe traseu, turiştii sunt sfătuiţi să se îndepărteze aproximativ doi metri şi, apoi, îşi pot continua liniştiţi drumul. În cazul în care sunt muşcaţi, lucrurile se schimbă. "Cel mai indicat este să nu se mai agite, să nu facă mişcări bruşte. Aşa cum se ştie din popor, să nu fie persoane neautorizate care să intervină asupra zonei. Trebuie să stea extrem de liniştit, cu membrul inferior ridicat", a declarat Elena Bololoi, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență Mehedinţi.

Vipera cu corn este activă dimineaţa şi seara. Aceasta poate fi întâlnită din aprilie până în octombrie în zonele montane din Banat, Hunedoara, Oltenia, dar şi în Dobrogea.

