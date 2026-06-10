Cercetat pentru că a organizat ilegal o "tombolă" pe o reţea de socializare. Încasa 100-200 lei/participant

Un bărbat este cercetat de poliţiştii din Constanţa după a organizat o "tombolă" ilegală pe o reţea de socializare. Acesta ar fi încasat sume cuprinse între 100 şi 200 de lei de la fiecare participant, promiţând ca premii sume de bani şi autoturisme.

Cercetat pentru că ar fi organizat ilegal o "tombolă" pe o reţea de socializare. Promitea bani şi autoturisme

Un bărbat este cercetat de poliţiştii din Constanţa după ce, anul trecut, ar fi organizat ilegal o "tombolă" pe o reţea de socializare şi ar fi încasat sume cuprinse între 100 şi 200 de lei de la fiecare participant, promiţând ca premii sume de bani şi autoturisme.

Poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa au făcut, în cadrul operaţiunii JUPITER, o percheziţie domiciliară în comuna Deleni.

"Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în cursul anului 2025, un bărbat ar fi desfăşurat activităţi din domeniul jocurilor de noroc, respectiv ar fi organizat jocuri de noroc de tip tombolă, în mediul online (pe o reţea de socializare), oferind autoturisme, sume de bani şi alte premii, obţinând, anterior, sume de bani cuprinse între 100 şi 200 de lei/participant, cu titlu de bilet", a arătat Poliţia.

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Bărbatul ar fi pus la dispoziţia participanţilor până la 300 de bilete, în condiţiile în care nu avea licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi nici autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc.

Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit.