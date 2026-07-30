În ultimii ani, numărul prosumatorilor din România a crescut într-un ritm alert. De la câteva mii de instalații fotovoltaice rezidențiale, România a ajuns acum să aibă peste 300.000 prosumatori cu o putere instalată de circa 3.4 gigawați. Ce înseamnă acest lucru? Că puterea instalată este de trei ori mai mare decât a Centralei Nucleare de la Cernavodă, dar și că, în ciuda acestei puteri instalate, Cernavodă rămâne coloana vertebrală a Sistemului Energetic Național.

COLAJ FOTO. Stânga: un voluntar instalează un panou solar într-o gospodărie de la sat. Dreapta: Centrala Nucleară Cernavodă - ProfiMediaImages

La prima vedere, o comparație între românii cu fotovoltaice și Centrala Nucleară de la Cernavodă pare dezechilibrată. În realitate, însă, prosumatorii din România au ajuns să depășească cu mult puterea instalată a Centralei administrate de Nuclearelectrica. Totuși, nu și când vine vorba despre energia livrată în rețea.

PUTERE INSTALATĂ. Avantaj: prosumatorii

Astăzi, prosumatorii din România au aproximativ 3.454 MW, adică 3.4 GW instalați în panouri fotovoltaice.

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Prin comparație, cele două reactoare funcționale ale Centralei Nucleare de la Cernavodă au împreună o putere instalată de aproximativ 1.411 megawați. După oprirea controlată a Reactorului 1 pe fondul scăderii debitului Dunării, deci și a capacității de răcire, puterea a rămas la 700 MW.

Așadar, din punct de vedere al capacității instalate, prosumatorii au ajuns la aproape două ori și jumătate puterea centralei nucleare.

Dar această comparație spune doar o parte din poveste.

ENERGIE LIVRATĂ în SEN. Avantaj: Cernavodă

Există, însă, un alt aspect important.

Din cei 4.5 terawați produși în întreg anul 2025 de prosumatorii din România, doar 1.77 TW au fosst injectați în rețeaua națională. Restul energiei a fost consumată în locuințe fără a mai tranzita rețeaua.

Cu alte cuvinte, prosumatorii au livrat în Sistemul Energetic Național doar aproximativ 17-18% din energia pe care a produs-o Centrala Nucleară de la Cernavodă.

ENERGIE PRODUSĂ într-un an. Avantaj: Cernavodă

Când vine vorba despre energia produsă într-un an întreg, avantajul este - din nou - al centralei. Explicația este simplă! Panourile fotovoltaice produs energie doar în timpul zilei și sunt influențate de anotimpuri și de condițiile meteorologice.

Astfel, prosumatorii au produs în 2025 circa 4.5 terawați, în timp ce reactoarele centralei nucleare, care au funcționat 24/7, au produs peste 10 terawați.

Ce s-ar întâmpla dacă prosumatorii ar livra de două ori mai mult?

Să presupunem că, prin instalarea de baterii și prin sisteme inteligente de management al consumului, prosumatorii ar injecta de două ori mai mult în rețea.

În loc de 1.7 TW/an, aceștia ar livra 3.5 TW/an.

Acest lucru ar însemna că energia livrată de prosumatori ar reprezenta aproximativ 35% din producția anuală a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Practic, pe timp de vară, prosumatorii ar deveni unul dintre cei mai importanți furnizori de energie ai României.

Ce impact ar avea acest lucru?

O astfel de evoluție ar avea două avantaje deosebit de importante pentru România. Dar și un dezvantaj care ar trebui remediat.

Avantaje

Reducerea importurilor - în perioadele de consum ridicat, România ar avea mai multă energie la dispoziție din surse interne

Prețuri mai mici la orele de prânz - o cantitate mai mare de energie solară ar crește oferta exact în intervalele în care cererea este moderată

Dezavantaj

Suprasolicitarea rețelei - rețeaua de distribuție nu a fost proiectată pentru sute de mii de mici producători. Astfel, în lipsa investițiilor în transformatoare, automatizare și digitalizare, pot apărea supratensiuni și limitări ale injectării în rețea.

Pot prosumatorii să înlocuiască Cernavodă?

Pe scurt: NU.

Cele două surse au roluri complet diferite. Centrala Nucleară produce energie constant, indiferent de anotimp sau condiții meteo. În schimb, prosumatorii produc energie variabilă, dar o fac mai ales atunci când nevoia este mare.

În realitate, cele două tehnologii sunt complementare.