Clipe tensionate pe terasa unui restaurant din Portul Tomis din Constanţa. Un turist de cetăţenie turcă a căzut din senin în timp ce lua masa. Martorii au sunat la 112, iar un echipaj SMURD a ajuns repede la faţa locului. Medicii l-au resuscitat de faţă cu clienţii. Din fericire, eforturile salvatorilor au dat rezultat, iar bărbatul a fost stabilizat şi a fost dus la spital.

Bărbatul de cetățenie turcă era miercuri seara în Portul Tomis, împreună cu mai mulți prieteni, și luau cina. La un moment dat, bărbatului i s-a făcut rău și a căzut sub privirile îngrozite ale celor din jur. În Portul Tomis s-a organizat o seară grecească și erau foarte mulți turiști. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale ale ISU Dobrogea.

Imediat, medicii au început manevrele de resuscitare, pentru că turistul se afla în stare gravă. Medicii au reușit să îl resusciteze și l-au transportat la spital în stare conștientă.

Nu se cunosc motivele pentru care omului i s-a făcut rău.