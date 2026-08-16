Electrocentrale București (ELCEN) va opri temporar și controlat CET Grozăvești, de duminică, ora 22:00, până luni, la ora 12:00. Măsura este necesară din cauza unor lucrări realizate de Apa Nova pentru mutarea debitmetrului de pe branșamentul din Splaiul Independenței, intervenție care presupune sistarea alimentării cu apă brută folosită în procesul de tratare chimică și de producere a agentului termic, potrivit Agerpres.

CET Grozăvești se oprește temporar duminică seara: Când revine furnizarea la parametri normali. Anunţul ELCEN - Profimedia

"Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) informează că va efectua o oprire temporară şi controlată a CET Grozăveşti în noaptea de duminică, 16 august (ora 22:00), până luni, 17 august 2026 (ora 12:00). Măsura este determinată în mod direct de o intervenţie externă: compania Apa Nova Bucureşti a notificat ELCEN cu privire la executarea unor lucrări de relocare a debitmetrului de pe branşamentul din Splaiul Independenţei nr. 227, acţiune ce presupune sistarea alimentării cu apă în intervalul duminică, ora 22:00 - luni dimineaţa, ora 05:00. Sursa de apă furnizată de Apa Nova este absolut necesară în procesul de tratare chimică pentru obţinerea apei dedurizate, utilizată în circuitul de termoficare pentru prepararea apei calde menajere furnizate via Termoenergetica către consumatorii finali. Sistarea alimentării cu apă brută pe durata lucrărilor derulate de Apa Nova împiedică desfăşurarea procesului tehnologic, motiv pentru care oprirea temporară a echipamentelor ELCEN este o măsură tehnică obligatorie", se arată într-un comunicat al ELCEN.

Potrivit sursei citate, pentru ca impactul asupra locuitorilor Capitalei să fie cât mai redus, ELCEN a coordonat manevrele, astfel încât oprirea centralei să aibă loc duminică noaptea, la ora 22:00, acoperind intervalul orar cu cel mai scăzut consum de energie termică din săptămână.

Astfel, efectul asupra consumatorilor din zona deservită de CET Grozăveşti va fi minim, constând într-o reducere temporară a parametrilor apei calde în cursul dimineţii de luni.

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"Echipele ELCEN vor relua imediat alimentarea şi pregătirea instalaţiilor după finalizarea lucrărilor Apa Nova de luni dimineaţă, astfel încât, până la ora 12:00, CET Grozăveşti va reveni la parametrii normali de furnizare", se menţionează în comunicat.