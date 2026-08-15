Filmul "Nu e locul tău aici" al regizorului român Florin Şerban a câştigat, sâmbătă, Leopardul de Aur la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Locarno. Filmul explorează relaţia dintre Marius, medic şef la spitalul din micul său oraş natal, şi fiul său adolescent Ioan, pe care l-a crescut singur de la moartea soţiei sale, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Filmul "Nu e locul tău aici" al regizorului Florin Șerban a câștigat Leopardul de Aur la Locarno - ProfiMedia

Florin Şerban, o figură importantă a Noului Val Românesc, a explicat pe site-ul festivalului că filmul său este "mai presus de toate un portret al unui mod de a vedea lumea care ar putea dispărea. Sau, poate, care ar trebui să dispară".

Cu o durată de peste două ore şi jumătate şi scăldat în culori sumbre, adesea învăluit de întuneric, acest film explorează relaţia dintre Marius, medic şef la spitalul din micul său oraş natal, şi fiul său adolescent Ioan, pe care l-a crescut singur de la moartea soţiei sale.

Profesional încrezător în sine, Marius nu este complet conştient de activităţile nocturne ale fiului său: cutreieră oraşul cu bicicleta şi vandalizează maşini cu o bandă de justiţiari mascaţi. Lumea lui Marius este dată peste cap când află că poliţia îl suspectează pe fiul său de crimă.

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Juriul a lăudat, într-un comunicat, "forţa scrierii sale, singularitatea viziunii sale şi măiestria excepţională a limbajului cinematografic".

Şaptesprezece filme au intrat în competiţie pentru Leopardul de Aur.

După ce a studiat filosofia şi jurnalismul, Florin Şerban a studiat regia la Universitatea Columbia, motivat încă din adolescenţă de dorinţa de a face filme. Primul său lungmetraj, "Dacă vreau să fluier, fluier" (2010), a câştigat mai multe premii, inclusiv Ursul de Argint la Berlinală.

Cu "Nu e locul tău aici ", regizorul român în vârstă de 51 de ani revine în lumea lungmetrajului după o pauză de opt ani, timp în care a fondat o şcoală de teatru.

Leopardul de Aur, cel mai înalt premiu al acestui festival de film care are loc în fiecare vară în micul oraş elveţian de pe malul Lacului Maggiore, este însoţit de un premiu de 75.000 de franci elveţieni (79.700 de euro) împărţit între regizor şi producător.