Zi grea pentru salvamarii din Eforie Nord. Astăzi, pe plaja Belona, un turist din Lehliu a fost salvat de două ori de la înec. Turistul "curajos" a ignorat în ambele dăți avertismentele salvamarilor, care au trebuit să intervină pentru a-i salva viața. În final, acesta a fost amendat de poliţiştii locali cu 1.000 de lei.

Un turist din Lehliu a fost salvat de la înec de două ori într-o zi, în Eforie Nord. Steagul roșu nu l-a oprit - Facebook/Salvamar Eforie Nord

Salvamarii din Eforie Nord au povestit întreaga pățanie pe Facebook, unde au explicat că, atunci când steagul roșu este arborat, scăldatul în mare este interzis. Avertismentele însă nu l-au oprit pe bărbat, care și-a riscat viața (și pe a salvamarilor) de două ori.

"Un turist din Lehliu pare că pur și simplu nu înțelege pericolul la care se expune atunci când intră în valuri, în ciuda avertismentelor noastre. Astăzi, pe plaja Belona, bărbatul a fost salvat de două ori de la înec. De două ori a intrat în mare, de două ori a ajuns în dificultate și a fost nevoie de intervenția salvamarilor. Vali și Cristi l-au adus, pe rând, la mal. Marea este agitată, iar curenții, puternici" a transmis Salvamar Eforie Nord.

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Sursa citată a reamintit, de asemenea, că scăldatul în mare este interzis atunci când steagul roşu este arborat, acesta fiind un avertisment care ar putea salva vieţi - nu o recomandare sau o exagerare.

Vă reamintim că mai devreme, tot în Eforie Nord, o fetiță a fost salvată din mare după ce a intrat în apă cu un colac și a fost purtată în larg de valuri și curenți.