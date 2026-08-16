România nu are nicio universitate în primele 1.000 de instituții de învățământ superior din lume, potrivit ediției 2026 a Academic Ranking of World Universities (ARWU), cunoscut drept Clasamentul Shanghai.

România, fără nicio universitate între primele 1.000 din lume. Cine conduce Clasamentul Shanghai 2026 - Shutterstock

În fruntea clasamentului se află, și în acest an, universitățile americane. Harvard University ocupă primul loc la nivel mondial, fiind urmată de Stanford University și Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pe locul al patrulea se află University of Cambridge, din Marea Britanie, iar top 5 este completat de University of California, Berkeley.

În primele zece poziții se mai regăsesc Princeton University, University of Oxford, Columbia University, University of Chicago și California Institute of Technology.

România nu figurează în lista celor 1.000 de universități publicate de ShanghaiRanking pentru 2026. Ultima prezență românească în acest top a fost Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, până în anul 2023.