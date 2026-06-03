Apar detalii cutremurătoare în cazul crimei din Piatra-Neamţ, unde un poliţist a fost ucis de propriul fiu, în stradă. Studentul de 22 de ani nu era nici beat, nici drogat, ba mai mult şi-a premeditat fapta. A plecat cu trenul din Bucureşti în ziua atacului, cu arma în buzunar, printre zeci de călători.

Analizele toxicologice au arătat că individul de 22 de ani, care si a măcelărlit tatăl în stradă, nu consumase droguri sau alcool în ziua crimei. Asta desi iniţial martorii au pus violenta extrema pe seama substanţelor stupefiante. Potrivit unor surse, cei doi se certaseră cu o zi înaninte, iar studentul de 22 de ani a plecat de la bucureşti cu gândul să se răzbune. S-a înarmat cu un cuţit şi a luat primul tren spre casă. Ajuns la piatra neamţ şi a pus planul diabolic în aplicare.

Specialiştii spun că o astfel de crimă era greu de prevenit

Tânărul nu a intrat în apartament, cel mai probabil ca să nu dea ochii cu mama lui. Şi-a chemat tatăl pe scara blocului, unde l-a atacat din senin. Rănit, poliţistul a reuşit totuşi să iasă în stradă ca să ceară ajutor. A fost prins din urmă de fiul lui care l a lovit fatal de faţă cu vecini şi trecători. Poliţistul de 50 ani s-a stins sub ochii lor, şi ai soţiei, poliţistă şi ea. "S-a întâmplat foarte repede, victima striga după ajutor. Criminalul se mai uita înapoi, spe noi, spre mama lui, cum plânge la capul tatălui", spune un martor.

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Anchetatorii încearcă să afle la audieri ce l a determinat pe tânăr să îşi omoare tatăl. Le ar fi spus pânăc acum că îşi regretă fapta. Va fi supus si unei expertuze psihiatrice. "Ca un om să facă asta are nevoie să acumuleze foarte multă furie, violenţă, dar şi fantasmă. Majoritatea unor astfel de fapte de violenţă se întâmplă în interiorul ideii de prejudiciu şi răzbunare. Sunt acte şi fapte care sunt văzute de obicei de făptaş ca fiind forme de justiţie", a declarat Gabriel Diaconu, medic psihiatru.

Specialiştii spun că o astfel de crimă era greu de prevenit pentru că statistic doar 20% dintre agresori ameninţă anterior. Chiar şi aşa apropiaţii refuză să cread că că s-ar putea ajunge la ceva grav. Procurorii i-au schimbat tânărului încadrarea din omor calificat, în omor cu premeditare. Este practic o faptă agravantă. Individul ar putea primi până la 25 de ani de închisoare. Poliţistul, care lucra la permise şi Înmatriculări în piatra Neamţ, va fi înmormântat mâine.