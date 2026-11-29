Episodul 8 din data de 29 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18 . Sandra Pavel a impresionat cu povestea sa de viață. Are 35 de ani, două fiice și o nepoțică de numai două luni. Femeia a devenit mamă în adolescență, la doar 15 ani, iar momentul în care a aflat că este însărcinată a schimbat complet relația cu familia sa. În platoul emisiunii, aceasta a povestit cum a ajuns să plece de acasă și prin ce situații dificile a trecut.

Chefi la Cuţite, 29 noiembrie. O concurentă nu a strălucit în bucătărie, dar a emoționat cu povestea de viaţă - Sursa: Captură foto Antena1

Povestea Sandrei, concurenta de la Chefi la cuțite care a devenit mamă la 15 ani. La 35 de ani, este deja bunică

Sandra are 35 de ani și este deja bunică. Fiica sa cea mare are 20 de ani

În fața celor patru chefi, Sandra a vorbit despre familia sa și despre cele două fete pe care le are. Fiica cea mică, în vârstă de 12 ani, a venit alături de ea la emisiune, în timp ce fata cea mare are 20 de ani și a devenit recent mamă.

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Astfel, concurenta a ajuns bunică la numai 35 de ani. Nepoțica ei are două luni, iar Sandra spune că o privește cu aceeași dragoste cu care își privește propriile fiice.

"Am o fetiță de 12 ani, care e aici cu mine. Și mai am o fată mare, de 20 de ani. (...) Am o fată de 20 de ani care, de curând, a devenit și ea mămică. Are o fetiță de două luni", a povestit Sandra.

Vestea a stârnit surprindere în platou, mai ales că femeia este încă foarte tânără pentru rolul de bunică. Pentru ea, însă, venirea pe lume a nepoțelei este un motiv de bucurie.

S-a îndrăgostit la 14 ani și a rămas alături de primul ei iubit

Sandra a dezvăluit că are o relație de peste două decenii cu același bărbat, care a fost și primul ei iubit. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când ea era elevă, iar el locuia în apropierea școlii la care învăța.

Bărbatul era cu patru ani și jumătate mai mare decât ea. Relația nu a fost însă privită cu ochi buni de familia tinerei, în special de mama sa, care considera că Sandra era prea mică pentru o poveste de dragoste.

"A fost primul meu iubit și ultimul. Cu el am ambele fete și cu el sunt și în prezent", a mărturisit concurenta.

Sandra a povestit că părinții nu au acceptat relația, deși familia partenerului său nu s-a opus. Mai mult, mama ei încerca să o țină departe de băiat, însă adolescenta nu era dispusă să renunțe la relație.

A rămas însărcinată la 15 ani și a fugit de acasă de teama reacției mamei

Unul dintre cele mai dificile momente din viața Sandrei a fost cel în care a aflat că urma să devină mamă. Avea doar 15 ani, iar relația cu iubitul ei începuse de aproximativ șase luni. Părinții îi interziseseră deja să se mai întâlnească cu el, iar vestea sarcinii a făcut-o să se teamă de reacția familiei.

În loc să le spună ce se întâmplase, Sandra a ales să plece de acasă.

"Noi eram prieteni de jumătate de an, ca să zic așa. Nu aveam voie nici să fiu prietena lui. Deja îmi interzisese lucrul acesta. Și când am aflat că sunt și însărcinată, am zis: «Nu, mă omoară mama!». Și pur și simplu am fugit", a relatat aceasta.

Mama ei a încercat să o găsească și să o convingă să se întoarcă acasă. Situația a devenit atât de tensionată, încât femeia a apelat inclusiv la poliție.

Sandra a povestit că a fost căutată de autorități și că, în cele din urmă, a fost găsită și a dat declarații. Ulterior, mama sa și-a retras plângerile, după ce fiica i-a cerut acest lucru.

"Păi, dacă m-a dat în urmărire, eu nu ieșeam din ascunzătoare de frică să nu mă ia. M-a căutat poliția, m-a găsit până la urmă, am dat declarații. A văzut că m-am dus de bunăvoie, practic", a explicat concurenta.

Timpul a făcut-o pe Sandra să privească altfel întâmplările din adolescență. Dacă atunci era convinsă că mama ei nu îi înțelege sentimentele și deciziile, astăzi spune că poate vedea lucrurile și din perspectiva unui părinte.

Un moment care a ajutat-o să înțeleagă mai bine reacția mamei sale a fost propria experiență, atunci când fiica ei cea mare a devenit mamă la 20 de ani. Sandra recunoaște că nici ea nu a primit ușor vestea și că a avut emoții și temeri legate de faptul că fata ei urma să aibă un copil atât de tânără.

"Acum o înțeleg, pentru că mie mi-a fost greu când a devenit fetița mea mamă la 20 de ani și n-am fost de acord. Și acum înțeleg perfect. Dar atunci nu înțelegeam. Atunci mi se părea că eu am dreptate și că nu înțeleg de ce nu mă lasă să fac ce știu eu că e mai bine", a spus Sandra.

Astăzi, la 35 de ani, concurenta de la Chefi la cuțite are propria familie, două fiice și o nepoțică. Privind în urmă, poate înțelege mai bine atât alegerile pe care le-a făcut în adolescență, cât și îngrijorările mamei sale.

Concurenta a gătit paste Carbonara şi a reuşit să obţină două cuţite.