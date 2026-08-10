Vremea de mâine, 11 august. Caniculă în vest și temperaturi de până la 36 de grade
Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, cu temperaturi de până la 35-36 de grade în vest și disconfort termic ridicat. În același timp, cerul va fi mai mult senin, iar la munte sunt posibile izolat ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat.
Vremea la noapte
La noapte, Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 7...8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21...23 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral (pe arii restrânse va fi noapte tropicală). Izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 11 august în ţară
Vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara îndeosebi în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei unde pe arii restrânse vor fi averse (cantități de apă de 1...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări spre seară și noaptea în regiunile vestice și sud-estice (rafale în general de 40...50 km/h).
Vremea de mâine 11 august în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va deveni caniculară și disconfortul termic se va accentua, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 17...20 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului (rafale de 35...40 km/h).
La Cluj, vremea va fi însorită și foarte călduroasă, cu temperaturi maxime de 36 de grade Celsius. Minimele vor coborî până la 18 grade, iar pentru zonă este în vigoare un cod galben de caniculă.
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Vremea de mâine 11 august la munte
Vremea se va menține caldă și chiar va deveni călduroasă în unele masive. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara îndeosebi în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, unde pe arii restrânse vor fi averse (cantități de apă de 1...5 l/mp și izolat de peste 10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor (rafale în general de 45...55 km/h).
Vremea de mâine 11 august la mare
Valorile termice vor crește, iar vremea va deveni călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 33 de grade, iar cele minime se vor încadra între 19 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală.Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade.