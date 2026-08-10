Nivelul Dunării la Cernavodă a scăzut cu 5 cm, luni şi a ajuns la -227 cm, iar în următoarele 5 zile ar urma să scadă cu aproximativ 2-8 cm, arată prognozele actualizate ale hidrologilor. Conform tendinței actuale, cota apei va ajunge la -231 cm în următoarele două zile. Estimările pentru secțiunea Cernavodă sunt orientative, având în vedere operaţiunile din zona de confluență a Dunării cu brațul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii nivelurilor în această secțiune.

Potrivit hidrologilor, La Cernavodă, datele arată o scădere treptată a cotei Dunării în următoarele zile. De la -227 cm pe 10 august, nivelul este estimat să ajungă la -236 cm pe 16 august.

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, s-a menținut la 1.400 m³/s

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, s-a menținut la 1.400 m³/s, mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900 m³/s, în timp ce în aval de Porțile de Fier debitele au fost ușor în creștere la Gruia și între Brăila și Tulcea, staționare la Calafat și în scădere între Bechet și Vadu Oii.

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"Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost staționar la valoarea de 1400 m3/s, sub media multianuală a lunii august (3900 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere ușoară la Gruia și pe sectorul Brăila - Tulcea, staționare la Calafat și în scădere pe sectorul Bechet - Vadu Oii", reiese din prognoza publicată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Nnivelul Dunării la Cernavodă a scăzut cu 5 cm, luni

La Cernavodă, cota Dunării este prognozată să scadă de la -227 cm pe 10 august la -236 cm pe 17 august: 10 august -227 cm, 11 august -229 cm, 12 august -231 cm, 13 august -233 cm, 14 august -234 cm, 15 august -235 cm, 16 august -236 cm, 17 august -236 cm.

"Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar la valoarea de 1400 m3/s pe toată durata intervalului, situându-se sub media multianuală a lunii august (3900m3/s).

Menționăm că estimările prognostice pentru secțiunea Cernavodă au un caracter orientativ, având în vedere impactul potențial al intervențiilor în curs din zona de confluență a Dunării cu brațul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secțiune.

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staționare, exceptând prima parte a intervalului, când vor fi în scădere ușoară pe sectorul Tr. Măgurele - Tulcea", notează INHGA.

Potrivit datelor Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, la stația Cernavodă se estimează că nivelul Dunării va fi în scădere cu aproximativ 2-8 cm. Conform tendinței actuale, cota apei va ajunge la valoarea de -231 cm până poimâine.

Estimărille AFDJ sunt următoarele: 10 august -227 cm, 11 august -229 cm, 12 august -231 cm, 13 august -233 cm, 14 august -234 cm, 15 august -235 cm.

Amintim că ministrul Radu Miruță a anunțat duminică seara că nivelul Dunării a crescut net cu opt centimetri, după scufundarea barjelor. Prognozele de ieri aratau că operațiunea va asigura încă nouă zile de funcționare pentru unitatea doi a Centralei de la Cernavodă.

Nouă zile decisive pentru Cernavodă

Nouă zile ne așteptăm să mai funcționeze Unitatea 2 de la Cernavodă și, în acest timp, sperăm ca debitul fluviului să crească. Reactorul 2 are o capacitate de aproximativ 700 de megawați și asigură aproximativ 10% din consumul de electricitate al României.

Deja Reactorul 1 este oprit, dacă s-ar opri și Reactorul 2, asta automat ar însemna importuri mai mari de energie electrică.

România ajunge ca seara să importe chiar și 2.500 sau 3.000 de megawați atunci când nu mai avem producția de la fotovoltaice. Iar prețurile cu care importăm sunt uriașe, seara ajung și la 1.500 de lei sau 2.000 de lei pe megawatt.

Automat, toate aceste importuri scumpe se vor vedea în facturile din toamnă, pentru că se estimează creșterea prețurilor la energie electrică, așa că noi toți vom deconta nota de plată.