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Femeie atacată de șacal pe ulița satului, în județul Vaslui. A fost mușcată de antebraț

Femeie atacată de șacal pe ulița satului, în județul Vaslui. Victima a fost mușcată de antebraț Femeie atacată de șacal pe ulița satului, în județul Vaslui. Victima a fost mușcată de antebraț
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.08.2026, 10:49 | Modificat la 10.08.2026, 10:57

O femeie de 41 de ani, din localitatea Oltenești, județul Vaslui, a fost atacată de un șacal, luni dimineață, pe ulița satului. Mai mulți localnici au intervenit pentru a o ajuta.

La fața locului a fost trimisă o ambulanță SAJ B2, cu asistent medical, din substația Huși. Femeia a fost găsită conștientă și coerentă.

Victima prezenta o plagă mușcată la nivelul antebrațului stâng și mai multe escoriații abdominale.

După ce a primit primul ajutor, femeia a fost transportată în regim de urgență la Spitalul Municipal Huși.

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"Ambulanța Vaslui a fost solicitată să intervină în localitatea Oltenești în această dimineață pentru o pacientă în vârstă de 41 de ani, care a fost atacată de un șacal pe ulița satului. În ajutorul femeii au intervenit câțiva cetățeni din sat. Victima a fost găsită conștientă și coerentă. Prezenta o plaga mușcată la nivelul antebrațului stâng și câteva excoriații abdominale. După acordarea primului ajutor, victima a fost transportată în regim de urgență la Spitalul Municipal Huși", a transmis SAJ Vaslui.

Redactia Observator
Redactia Observator
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