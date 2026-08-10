Ambulanțierii cer să fie încadrați la condiții deosebit de periculoase, după atacul din Cluj

În urma atacului asupra unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj, unde şoferul autospecialei a fost grav rănit, Federaţia Naţională Sindicală "Ambulanţa" din România cere autorităţilor să ia măsuri urgente, pentru a creşte siguranţa echipajelor şi să încadreze serviciile publice de ambulanţă în categoria I de condiţii deosebit de periculoase, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis luni, reprezentanţii federaţiei susţin că incidentul de la Cluj, unde un echipaj a fost atacat cu bâte, topoare şi pietre în timp ce se afla în misiune, "arată, în mod dramatic, cât de vulnerabil poate fi personalul prespitalicesc".

"Federaţia Naţională Sindicală 'Ambulanţa' din România consideră că riscurile reale ale activităţii echipajelor de ambulanţă din prespital trebuie evaluate şi recunoscute corespunzător în cadrul legislativ privind condiţiile de muncă. Solicităm autorităţilor competente să intervină urgent şi responsabil pentru protejarea personalului din serviciile publice de ambulanţă şi să ia măsurile necesare pentru creşterea siguranţei echipajelor, precum şi pentru încadrarea activităţii serviciilor publice de ambulanţă în categoria I de condiţii deosebit de periculoase, astfel încât aceasta să reflecte cumulul şi particularitatea riscurilor din prespital", se arată în comunicatul semnat de preşedintele federaţiei, Gheorghe Chiş.

Sindicaliştii atrag atenţia că activitatea echipajelor de ambulanţă se desfăşoară în medii imprevizibile, pe stradă, în locuinţe, în spaţii publice sau pe terenuri dificile, şi poate presupune expunerea la violenţă, substanţe periculoase, incendii, electrocutare sau alte pericole.

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"Un echipaj pleacă la fiecare solicitare cu o singură certitudine: trebuie să ajute. Nu ştie însă întotdeauna în ce condiţii va trebui să o facă. În prespital, pentru echipajele de ambulanţă, actul medical se desfăşoară în medii imprevizibile: pe stradă, în locuinţe, în spaţii publice, pe terenuri dificile, în condiţii meteorologice extreme şi uneori, în contexte în care există risc de violenţă, substanţe periculoase, incendiu, electrocutare sau alte pericole. La acestea se adaugă riscul biologic, riscul rutier, presiunea deciziilor medicale urgente şi încărcătura psihologică a întâlnirii repetate cu suferinţa, accidentele, moartea şi situaţiile traumatizante. Aceste riscuri nu apar separat. Ele se pot cumula şi pot acţiona simultan. Iar echipajul de ambulanţă este cel care ajunge direct în mijlocul acestei realităţi", a transmis Federaţia "Ambulanţa".

Federaţia susţine că protejarea personalului este esenţială pentru funcţionarea sistemului de urgenţă

Reprezentanţii Federaţiei subliniază că protejarea personalului de pe ambulanţe este esenţială pentru funcţionarea în siguranţă a întregului sistem de urgenţă şi consideră că incidentul de la Cluj trebuie să reprezinte un semnal de alarmă la nivel naţional.

"Nu este doar o problemă a personalului de ambulanţă. Este o problemă a sistemului de urgenţă. Pentru că siguranţa echipajului înseamnă, în cele din urmă, siguranţa pacientului. Cazul de la Cluj nu trebuie să rămână doar o ştire de o zi. Trebuie să fie un semnal de alarmă. Astăzi a fost un echipaj din Cluj. Mâine poate fi orice echipaj de ambulanţă din România. Iar atunci când trimitem un echipaj să salveze o viaţă, trebuie să ne asigurăm că oamenii care salvează vieţi sunt, la rândul lor, protejaţi. Ambulanţa trebuie să poată ajunge la pacient şi să îl aducă la spital în siguranţă. Pentru că siguranţa pacientului începe cu siguranţa celor care vin să îl salveze", se mai arată în comunicat.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare şi pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Recea-Cristur, şoferul autospecialei fiind rănit. Incidentul a avut loc sâmbătă, după ce pe reţeaua TikTok s-a viralizat un videoclip cu o informaţie falsă potrivit căreia există o "ambulanţă care fură copii".

IPJ Cluj a anunţat că a reţinut şapte persoane în acest caz. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi identificării tuturor persoanelor implicate pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.