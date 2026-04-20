Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române a fost ridicat luni dimineață, la mai puțin de 24 de ore de la tragere. Este vorba despre câștigul de categoria I la Joker, în valoare de 65.969.447,56 lei, adică peste 12,93 milioane de euro.

de Denisa Vladislav

la 20.04.2026 , 13:40
Potrivit Loteriei Române, câștigătorul este din București, are în jur de 50 de ani și este un jucător ocazional la Loto 6/49 și Joker.

Bărbatul nu a dorit să-și facă publică identitatea, însă a transmis un mesaj pentru ceilalți jucători:

"Pentru cei care nu au câștigat încă, să continue să joace!"

Acesta a mărturisit că, în momentul în care a aflat că a câștigat, primul gând a fost la cei dragi. Totodată, a precizat că numerele care i-au purtat noroc nu au avut o semnificație specială.

Biletul câștigător a fost jucat online, pe platforma joaca.loto.ro, și a fost completat cu două variante la Joker.

Premiul obținut este cel mai mare acordat vreodată atât la Joker, cât și din întreaga istorie a Loteriei Române.

