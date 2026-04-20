Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române a fost ridicat luni dimineață, la mai puțin de 24 de ore de la tragere. Este vorba despre câștigul de categoria I la Joker, în valoare de 65.969.447,56 lei, adică peste 12,93 milioane de euro.

Potrivit Loteriei Române, câștigătorul este din București, are în jur de 50 de ani și este un jucător ocazional la Loto 6/49 și Joker.

Bărbatul nu a dorit să-și facă publică identitatea, însă a transmis un mesaj pentru ceilalți jucători:

"Pentru cei care nu au câștigat încă, să continue să joace!"

Acesta a mărturisit că, în momentul în care a aflat că a câștigat, primul gând a fost la cei dragi. Totodată, a precizat că numerele care i-au purtat noroc nu au avut o semnificație specială.

Biletul câștigător a fost jucat online, pe platforma joaca.loto.ro, și a fost completat cu două variante la Joker.

Premiul obținut este cel mai mare acordat vreodată atât la Joker, cât și din întreaga istorie a Loteriei Române.

Denisa Vladislav

